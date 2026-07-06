Die Führung von Real Madrid beobachtet aufmerksam die starken Leistungen ihrer Spieler für ihre jeweiligen Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft 2026.

Es heißt, die Madrilenen seien ratlos, warum die Spieler bei der WM so effektiv agieren, während sie in den letzten zwei Vereinssaisons nicht die gleiche Leistung abrufen konnten.

Unterschiedliche Ergebnisse für Verein und Nationalteam

Laut Informationen des Journalisten José Félix Díaz, die von Madrid Zone verbreitet wurden, sind innerhalb der Real-Führung Fragen zur Leistung der Spieler aufgekommen.

Was die Vereinsvertreter am meisten überrascht, ist die Tatsache, dass die Madrider Spieler in ihren Nationalteams auf hohem Niveau spielen und mit Toren und Vorlagen glänzen.

Die bei Real Madrid erwartete konstante Leistung war jedoch in den letzten zwei Spielzeiten nicht durchgehend zu sehen.

Zwei Saisons ohne Titel

Real Madrid konnte in den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 keinen der großen Titel gewinnen.

Das Team:

Wurde nicht Meister in La Liga;

Konnte die Copa del Rey nicht gewinnen;

Blieb auch in der UEFA Champions League ohne Trophäe.

Natürlich stellt ein solches Ergebnis die Führung und die Fans der „Königlichen“, die immer um die höchsten Ziele kämpfen, nicht zufrieden.

Real-Spieler sind führend bei der WM

Derzeit sind die Madrider Spieler die produktivsten Vereinsvertreter bei der Weltmeisterschaft 2026.

Sie haben im Turnierverlauf insgesamt 26 Torbeteiligungen erzielt. Diese Zahl umfasst sowohl die erzielten Tore als auch die Vorlagen der Spieler.

Das Ergebnis zeigt, dass die individuelle Klasse im Kader von Real Madrid vorhanden ist, es jedoch Probleme gab, dieses Potenzial im Verein voll auszuschöpfen.

Veränderungen im Verein könnten bevorstehen

Die Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft könnten die Führung von Real Madrid dazu zwingen, die Taktik, die Art und Weise, wie Spieler eingesetzt werden, und das allgemeine Umfeld im Verein zu überdenken.

Denn wenn Spieler in ihren Nationalteams aufblühen, aber im Verein nicht das erwartete Niveau zeigen, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Problem nicht nur bei den Akteuren liegt.

Die entscheidende Frage ist nun: Kann die Führung von Real Madrid die WM-Form der Spieler in der neuen Saison auf den Verein übertragen?