Apples erstes faltbares iPhone: Erscheinungsdatum und Preis bekannt gegeben

Apple bereitet sich darauf vor, sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen, das vorläufig als iPhone Ultra bezeichnet wird. Technikbegeisterte müssen sich jedoch möglicherweise noch lange auf dieses innovative Gadget gedulden. Laut den neuesten Informationen des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo wird die erwartete Neuheit erst Ende 2026 auf den Markt kommen, und das Angebot wird äußerst begrenzt sein. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette wird berichtet, dass Apple plant, in der zweiten Jahreshälfte 2026 nur 7–8 Millionen Einheiten des faltbaren iPhone zu produzieren. Zum Vergleich: Das Produktionsvolumen der Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max soll im gleichen Zeitraum 20–22 Millionen Einheiten erreichen. Dies deutet darauf hin, dass das neue Smartphone-Modell nicht für jeden verfügbar sein wird.

Wiederholt sich das iPhone X-Szenario?

Analysten glauben, dass die Situation beim faltbaren iPhone an das iPhone X im Jahr 2017 erinnert. Damals stellte Apple sein Jubiläums-Smartphone zusammen mit dem iPhone 8 vor, aber der Verkauf begann aufgrund von Produktionsschwierigkeiten deutlich später. Auch 2026 ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gerät zwar im September zusammen mit der iPhone 18-Hauptreihe präsentiert wird, der eigentliche Verkauf jedoch erst im vierten Quartal startet.

Die anfänglichen Produktionsraten werden voraussichtlich ebenfalls recht niedrig sein. Insbesondere könnten im dritten Quartal 2026 nur 0,5–1 Million Einheiten montiert werden. Dies macht nur 10 Prozent des gesamten Halbjahresplans aus. Bei einer solchen Knappheit ist es natürlich, dass die Nachfrage nach dem Smartphone das Angebot bei weitem übersteigt.

Preis und Markterwartungen

Laut ixbt.com wird der Preis für das neue faltbare iPhone auf 2300 bis 2500 Dollar geschätzt. Dennoch prognostiziert Ming-Chi Kuo, dass der hohe Preis die Käufer nicht abschrecken wird. Sobald die Vorbestellungen beginnen, wird erwartet, dass die ersten Chargen sofort ausverkauft sind und die Lieferzeiten auf 4–6 Wochen ansteigen könnten.

Darüber hinaus ist aufgrund der künstlichen Verknappung auf dem Markt nicht auszuschließen, dass das Gerät von Wiederverkäufern mit einem Aufschlag von 50–100 Prozent gegenüber dem offiziellen Preis verkauft wird. Auch auf dem Markt in Usbekistan erscheinen solche exklusiven Geräte normalerweise früh mit hohen Aufschlägen, aber offizielle Garantien und stabile Preise werden erst nach einer Ausweitung der Produktion etabliert.

Experten kommen zu dem Schluss, dass die tatsächliche Nachfrage nach dem faltbaren iPhone erst Ende 2026 oder im ersten Quartal 2027 objektiv bewertet werden kann, wenn der erste Hype abgeklungen ist und sich die Produktion stabilisiert hat. Vorerst müssen Apple-Fans weiterhin auf die technologische Revolution warten.