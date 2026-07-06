Über der Kuppel der Imam-Chomeini-Mosalla in Teheran wurde eine rote Flagge gehisst, die zur Rache aufruft. In diesem religiösen Komplex fand in den letzten drei Tagen die Abschiedszeremonie für den verstorbenen iranischen Obersten Führer Ali Chamenei und seine Familienangehörigen statt, berichtet TASS. TASS.

Es heißt, dass in den letzten Stunden, in denen sich der Sarg Chameneis im Komplex befand, mehrere Millionen Menschen kamen, um Abschied zu nehmen. Die Teilnehmer trugen iranische Flaggen und Porträts des ehemaligen Führers.

Die Trauerveranstaltungen setzten sich auch in anderen Teilen der Hauptstadt fort. Am Abend versammelten sich viele Menschen auf den Hauptplätzen Teherans, um ihre Unterstützung für die Führung der Islamischen Republik zu bekunden.

In der Stadt laufen die Vorbereitungen für einen großen Trauerzug, bei dem die Särge von Ali Chamenei und seinen mit ihm verstorbenen Angehörigen überführt werden. Iranische Beamte gaben an, dass zwischen 15 und 20 Millionen Menschen an dieser Zeremonie teilnehmen könnten.

In der schiitischen Tradition wird die rote Flagge als Symbol der Rache interpretiert. Berichten zufolge trägt sie eine Inschrift mit der Bedeutung „O Rächer von Hussein“.