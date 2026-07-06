Alphonso Davies teilt seine Gefühle nach dem Misserfolg bei der WM 2026

Der Star-Verteidiger der kanadischen Nationalmannschaft und des FC Bayern, Alphonso Davies, bezeichnete die Weltmeisterschaft 2026 als eine der schwierigsten Phasen seiner Karriere. Für Kanada, einen der Gastgeber des Turniers, endete der Wettbewerb im Achtelfinale, doch der wichtigste Leistungsträger des Teams war aufgrund einer Verletzung kaum auf dem Platz zu sehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Achtelfinale in Houston verlor Kanada mit 0:3 gegen Marokko. Obwohl das Team unter der Leitung von Jesse Marsch für sein mutiges Spiel viel Lob erntete, machte sich das Fehlen eines Ausnahmetalents wie Alphonso Davies in der entscheidenden Phase bemerkbar. Der Bayern-Profi musste das gesamte Spiel auf der Bank verbringen.

Wie Goal.com berichtet, wandte sich der 25-jährige Fußballer über soziale Medien an die Fans und sprach über die körperlichen und mentalen Schwierigkeiten, die ihn während des Turniers plagten. Davies gab zu, dass er aufgrund einer seit Mai anhaltenden Sehnenverletzung nicht seine Bestform erreichen konnte.

Verletzung und mentaler Druck

"Wir wollten nicht, dass unser Weg bei der Weltmeisterschaft so endet. Kanada auf der größten Bühne der Welt zu vertreten, ist für mich immer eine Ehre. Ich bin stolz auf meine Teamkollegen, die alles für das Land gegeben haben", schrieb der Fußballer auf seiner Seite. Seinen Worten zufolge war es ein schwerer Schlag für ihn, seinem Team verletzungsbedingt nicht helfen zu können.

Alphonso Davies kam während des gesamten Turniers nur auf 15 Minuten Einsatzzeit. Diese geringe Zahl zeigt, dass der körperliche Zustand des Spielers den Anforderungen des Wettbewerbs nicht entsprach. Er möchte dies jedoch nicht als Ausrede gelten lassen. "Ich glaube nicht an Ausreden. Fußball ist voller Rückschläge, das Wichtigste ist, wie man darauf reagiert", fügte er hinzu.

Diese Situation ist nicht nur für die kanadische Nationalmannschaft, sondern auch für den FC Bayern besorgniserregend. Die Münchner hoffen, dass ihr schnellster Außenverteidiger vor der neuen Saison wieder vollständig genesen ist. Davies betonte, dass dieser Rückschlag ihn motiviere, stärker zu werden und im Training härter zu arbeiten.

Auch für Fußballfans war es unerwartet, dass ein Weltklasse-Star wie Alphonso Davies bei einem so großen Turnier nicht glänzen konnte. Die kanadische Nationalmannschaft bewies jedoch auch ohne Davies, dass sie durch ihren Kampfgeist ein starkes Fundament für die Zukunft gelegt hat.