Tonali wird zum teuersten Spieler in der Geschichte von Tottenham

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Tonali wird zum teuersten Spieler in der Geschichte von Tottenham

Tottenham hat einen großen Deal auf dem Transfermarkt abgeschlossen. Der Londoner Klub hat den Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Newcastle unter Vertrag genommen und damit einen neuen Rekord in der Vereinsgeschichte aufgestellt.

Der 26-jährige italienische Fußballer hat bei den „Spurs“ einen Vertrag bis zum Sommer 2031 unterschrieben.

Die Transfersumme könnte 100 Millionen Pfund erreichen

Tottenham zahlt für Tonali 92,5 Millionen Pfund an Newcastle.

Sollten die im Deal enthaltenen Boni erreicht werden, könnte der Gesamtwert des Transfers um weitere 7,5 Millionen Pfund steigen. Diese zusätzlichen Zahlungen hängen davon ab, ob sich die Londoner mehrfach für die UEFA Champions League qualifizieren.

Somit könnte der Transfer von Tonali letztlich bis zu 100 Millionen Pfund wert sein.

Der bisherige Rekord wurde erst dieses Jahr aufgestellt

Vor Tonali war Matheus Fernandes der teuerste Spieler in der Geschichte von Tottenham.

Die Londoner kauften den Mittelfeldspieler in diesem Jahr für 85 Millionen Pfund von West Ham. Dieser Rekord hielt jedoch nicht lange – der Transfer von Tonali markiert einen neuen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte.

Tonalis Leistung in der vergangenen Saison

Sandro Tonali absolvierte in der vergangenen Saison 35 Spiele in der englischen Premier League.

Der italienische Mittelfeldspieler lieferte in diesen Partien zwei Vorlagen. Er zeichnet sich durch sein Arbeitspensum im Mittelfeld, seine Ballbehandlung und seine Fähigkeit aus, das Spieltempo zu kontrollieren.

Tottenham verstärkt das Mittelfeld

Es wird erwartet, dass Tonalis Ankunft dem Mittelfeld von Tottenham Erfahrung und Qualität verleiht.

Der Spieler muss nun auf dem Platz beweisen, dass der Verein die Rekordsumme nicht umsonst ausgegeben hat. Der Preis ist hoch, der Druck noch höher – in London werden jetzt Ergebnisse erwartet, keine Ausreden.

TottenhamSandro TonaliPremier LeagueFußballtransfersUEFA Champions League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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