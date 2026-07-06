Vinicius Junior klärt Elfmeter-Kontroverse in der brasilianischen Nationalmannschaft

Das unerwartete Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen hat die gesamte Fußballwelt erschüttert. Einer der umstrittensten Momente der Partie war die Frage, warum der Star des Teams, Vinicius Junior, den entscheidenden Elfmeter nicht ausführte. In der ersten Halbzeit, beim Stand von 0:0, trat Bruno Guimaraes zum Strafstoß an, doch Torhüter Orjan Nyland konnte den Ball parieren. Dies berichtet Goal.com .

Nach diesem Misserfolg hagelte es Kritik von Fans und Experten gegen den Stürmer von Real Madrid. Viele warfen dem Anführer des Teams vor, sich vor der Verantwortung gedrückt zu haben. Laut Goal.com hat Vinicius Junior nun sein Schweigen zu diesem Vorfall gebrochen und erklärt, dass die Wahl des Elfmeterschützen nicht in seinem Ermessen lag.

Entscheidung des Trainers und Teamdisziplin

"Warum habe ich den Elfmeter nicht geschossen? Weil es die Entscheidung des Trainers war. Ich drücke mich nie vor der Verantwortung und verstecke mich nicht", betonte der 25-jährige Fußballer. Seinen Worten zufolge ist es die Pflicht eines Profifußballers, sich an die vom Trainerstab der Nationalmannschaft festgelegte Hierarchie zu halten. Unter Verweis auf seine Vereinserfahrung merkte Vinicius an, dass er bei Real Madrid immer zum Punkt geht, wenn der Trainer es anordnet.

Als Antwort auf diejenigen, die ihm Egoismus vorwerfen, erklärte der Spieler, dass er die Interessen des Teams über persönliche Ambitionen stelle. "Ich habe mich der hier getroffenen Entscheidung gebeugt. Das bedeutet, dass ich nicht versuche, mich in den Vordergrund zu drängen, und dass ich den Zusammenhalt des Teams respektiere", fügte der Stürmer hinzu.

Unterstützung für den Teamkollegen und Zukunftspläne

Vinicius Junior nahm auch seinen Teamkollegen Bruno Guimaraes in Schutz, der den Elfmeter verschossen hatte. Er äußerte die Hoffnung, dass dieser Fehler die Karriere des Mittelfeldspielers in der Nationalmannschaft nicht negativ beeinflussen werde. Trotz der schmerzhaften Niederlage betonte der Stürmer, dass sein Verhältnis zu Trainer Carlo Ancelotti exzellent sei und er volles Vertrauen in ihn habe.

Brasilien war als Top-Favorit zum Turnier gereist, mit dem Ziel, zum sechsten Mal Weltmeister zu werden. Die unerwartete Niederlage stürzte die Fans der 'Selecao' jedoch in tiefe Trauer. Am Ende seines Interviews entschuldigte sich Vinicius bei allen brasilianischen Fans.

"Wir müssen nach vorne schauen. Ich kann mich nur bei der 'torcida' (den Fans) entschuldigen, die immer an uns geglaubt und hinter uns gestanden hat. Es herrscht große Enttäuschung in uns, weil Brasilien schon lange nicht mehr gewonnen hat", schloss der Star von Real Madrid.