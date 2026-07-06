Pedri über Lionel Messi: Seine Leistungen bei der WM 2026 sind unglaublich

Der junge Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Pedri, hat seine Bewunderung für die Leistungen von Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht verborgen. Der Mittelfeldspieler, der sich derzeit mit seinem Team auf die entscheidende Phase des Turniers vorbereitet, bezeichnete es als "wahnsinnig", dass sein ehemaliger Teamkollege trotz seines Alters immer noch auf höchstem Niveau spielt. Laut Goal.com hält Pedri die argentinische Legende für den besten Fußballer der Geschichte. Dies berichtet Goal.com .

Pedri erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als er gemeinsam mit Lionel Messi beim FC Barcelona spielte. Er betont, dass das tägliche Training mit dem achtfachen Ballon d'Or-Gewinner eine Schule für sich war. Messi, der derzeit für Inter Miami spielt, begeistert bei der Weltmeisterschaft weiterhin alle mit seinem einzigartigen Talent. Für Pedri ist jede seiner Bewegungen auf dem Platz der Inbegriff von Meisterschaft.

Traumfinale: Spanien gegen Argentinien

Obwohl sich die spanische Nationalmannschaft auf ein schwieriges Spiel gegen Portugal in der K.-o.-Runde vorbereitet, blickt Pedri weiter voraus. Er träumt davon, im WM-Finale auf das von Lionel Messi angeführte Argentinien zu treffen. "Es wäre fantastisch, wenn dieser Traum wahr würde, denn das würde bedeuten, dass wir das Finale erreicht haben. In einem Spiel dieser Größenordnung gegen meinen Mentor anzutreten, wäre das größte Ereignis meiner Karriere", sagt der Spielmacher aus Barcelona.

Über Messis aktuelle Verfassung sprechend, hob Pedri dessen Qualität hervor. Er ist der Meinung, dass nur Spieler mit außergewöhnlichem, angeborenen Talent in diesem Alter noch auf diesem Niveau agieren können. In einem Interview mit AS bezeichnete er Messi als den besten Spieler der Geschichte und betonte, wie sehr er es genießt, ihm beim Spielen zuzusehen.

Hansi Flick und die Veränderungen beim FC Barcelona

Während des Gesprächs ging Pedri auch auf die Veränderungen nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch im Verein ein. Er sagt, dass mit der Ankunft des neuen Cheftrainers Hansi Flick eine Siegermentalität in die Mannschaft eingezogen ist. Dem deutschen Experten gelang es, das Spiel der Mannschaft durch die Optimierung der Positionen und Aufgaben der Spieler grundlegend zu verändern.

Pedri selbst agiert unter Flick nun tiefer, im Zentrum des Spielaufbaus. Dies ermöglicht es ihm, mehr Ballkontakte zu haben und die Angriffe des Teams zu steuern. Obwohl Luis Enrique zuvor eine ähnliche Rolle von ihm verlangte, hob Pedri besonders den Wettbewerbsgeist und die Siegermentalität hervor, die Flick in die Mannschaft eingebracht hat.

Derzeit erwarten die Fans von Spanien und Barcelona große Ergebnisse von Pedri. Sein Respekt vor Messi und sein Ehrgeiz, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, zeigen, wie hoch die Ziele des jungen Fußballers gesteckt sind. Sollten Spanien und Argentinien im Finale aufeinandertreffen, wäre dies zweifellos ein wahres Fest für die Fußballwelt.