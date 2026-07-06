Auf der internationalen Messe „Innoprom-2026“ in Jekaterinburg präsentierte die russische Marke Evolute ihre aktualisierte Modellpalette. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Ankündigung des Starts der Vollzyklus-Produktion des Elektro-Crossovers i-Sky. Dieser Schritt ist entscheidend für die technologische Unabhängigkeit der Marke und die Steigerung der Produktqualität, berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist die Serienproduktion des Modells i-Sky für August 2026 geplant. Dieser Prozess umfasst alle wichtigen Phasen wie Schweißen, Lackieren und Montage. Dieser Crossover des C-Segments ist mit einem 218 PS starken Elektromotor ausgestattet, der eine optimale Balance für moderne Stadt- und Überlandfahrten bietet.

Technische Möglichkeiten und Komfort

Der Evolute i-Sky bietet eine Reichweite von bis zu 424 Kilometern mit einer einzigen Ladung. Einer der wichtigsten Aspekte für moderne Nutzer ist die Schnellladetechnologie. Es wird berichtet, dass das Aufladen der Autobatterie von 30 % auf 80 % weniger als eine halbe Stunde dauert, was bei Langstreckenfahrten erheblich Zeit spart.

Auch der Innenraum des Fahrzeugs ist nach den neuesten technologischen Trends ausgestattet. Insbesondere umfasst die Kabine folgende Annehmlichkeiten:

Multimediasystem mit großem 14,6-Zoll-Touchscreen;

Voll digitales Kombiinstrument;

Panoramaglasdach;

360-Grad-Rundumkameras zur Erhöhung der Sicherheit.

Neuheiten in der Hybrid-Reihe

Eine weitere bemerkenswerte Premiere auf der Messe war die Allradversion (AWD) des Hybrid-Crossovers i-Space. Die neue Modifikation ist mit einem seriellen Hybridsystem ausgestattet, das es dem Auto ermöglicht, in nur 7,1 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen – ein beachtlicher Wert für die Crossover-Klasse.

Die größte Stärke des neuen i-Space-Modells ist seine Gesamtreichweite. Laut Herstellerangaben kann das Auto mit vollem Tank und geladener Batterie bis zu 1000 Kilometer zurücklegen. Dieser Wert beweist erneut die Eignung von Hybridtechnologien für lange Strecken.

Am Evolute-Stand waren zudem die fünf- und siebensitzigen Frontantriebsversionen des i-Space sowie der kompakte Elektro-Crossover i-Joy zu sehen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen in Zentralasien, insbesondere in Usbekistan, könnten solche technologischen Neuerungen in den Nachbarregionen auch die lokale Marktsituation beeinflussen.

Insgesamt signalisiert Evolutes Bestreben nach vollständiger Lokalisierung der Produktion und der Erweiterung der Modellpalette einen intensiveren Wettbewerb in der regionalen Automobilindustrie. Es wird erwartet, dass die neuen Modelle nicht nur durch ihre Umweltfreundlichkeit, sondern auch durch ihre High-Tech-Ausstattung überzeugen.