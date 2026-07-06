Luis de la Fuente: „Ich würde es vorziehen, wenn Cristiano Ronaldo nicht spielen würde“

Fußballfans weltweit werden Zeugen eines weiteren „Iberischen Derbys“ im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026. Vor dem kompromisslosen Duell zwischen Spanien und Portugal teilte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente seine Gedanken mit. Er betonte, dass die Anwesenheit eines gefährlichen Stürmers wie des 41-jährigen Cristiano Ronaldo im gegnerischen Kader eine ernsthafte Prüfung für die spanische Abwehr sein wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com schätzt De la Fuente die Fähigkeit des portugiesischen Kapitäns, ein Spiel immer noch entscheiden zu können, sehr hoch ein. Obwohl sich Ronaldo in der letzten Phase seiner Karriere befindet, sieht der spanische Trainer in ihm die größte Gefahr. Der Coach gab offen zu, dass er sich wünschen würde, Ronaldo stünde nicht auf dem Platz, glaubt aber, dass er spielen wird.

Einer der Besten der Geschichte

„Ich bewundere Cristiano und Menschen wie ihn, die einen solchen Charakter und enorme Ambitionen haben. Er ist ein Vorbild für alle. Mit seinem Talent und seinem Können kann er in jeder Situation ein Spiel entscheiden. Um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen, wenn er nicht gegen uns spielen würde, aber ich denke, er wird es tun. Wir werden das Spiel eines der größten Fußballer der Geschichte genießen und versuchen, ihn zu übertreffen“, sagt Luis de la Fuente.

Um Ronaldo, der derzeit für Al-Nassr spielt, reißen die Diskussionen nicht ab. Während einige Experten behaupten, sein Alter wirke sich negativ auf das Tempo der Mannschaft von Roberto Martínez aus, teilt man diese Ansicht im spanischen Lager nicht. Insbesondere Barcelonas Mittelfeldspieler Gavi betonte ebenfalls, dass der erfahrene Stürmer nach wie vor gefährlich sei.

Der letzte Tanz und die Verantwortung

Dieses Aufeinandertreffen hat nicht nur sportlich, sondern auch emotional eine große Bedeutung. Für den ehemaligen Star von Real Madrid und Manchester United ist dieses Turnier die letzte Weltmeisterschaft seiner Karriere. Der 41-jährige Stürmer betrachtet jedes K.o.-Spiel als seinen letzten Kampf. Dies steigert seine Motivation zweifellos zusätzlich.

Die Hauptaufgabe für die spanischen Verteidiger ist es, keine Sekunde die Konzentration zu verlieren. De la Fuente hat seinen Spielern angewiesen, Ronaldo keinen freien Raum zu lassen. Er glaubt, dass selbst eine kleine Chance für Stars dieses Kalibers zu einem Tor führen kann. Gleichzeitig fügte der Trainer hinzu, dass er auf die Stärke seiner Verteidiger und ihre Fähigkeit, die Situation zu kontrollieren, vertraue.

Cristiano Ronaldo betont als Antwort auf die Kritik weiterhin, dass seine Rolle in der Nationalmannschaft nach wie vor wichtig sei. „Ich entscheide, wann ich aufhöre, nicht andere“, antwortete der Stürmer bestimmt und ist bereit, gegen Spanien ein Zeichen zu setzen. Alle Augen richten sich nun auf das AT&T Stadium in Arlington, wo das Duell der beiden Giganten stattfinden wird.