Henry richtet bewegende Worte an Neymar

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Henry richtet bewegende Worte an Neymar

Die französische Nationalmannschaftslegende Thierry Henry äußerte sich nach dem Ausscheiden Brasiliens bei der WM 2026 bewegend über Neymar. Er rief dazu auf, sich darauf zu konzentrieren, was der brasilianische Star dem Fußball gegeben hat, anstatt auf die Ergebnisse oder das Ende der Karriere des Spielers zu blicken.

Henry sagte, dass Neymar Millionen von Kindern für den Fußball begeistert und den Fans unvergessliche Momente beschert habe.

„Ich war bereit zu zahlen, um ihn spielen zu sehen“

Der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000 gab zu, dass er Neymars Spiel immer mit großem Interesse verfolgt habe.

„Ich war bereit, Geld zu bezahlen, um ihn spielen zu sehen. Er hat die ganze Welt für den Fußball begeistert. Jedes Kind träumte davon, Neymar zu sein“, sagte Henry.

Der ehemalige französische Stürmer betonte, dass es nicht richtig sei, Neymar nur an Toren und Trophäen zu messen.

Henry sprach über das Vermächtnis, nicht über Ergebnisse

Henry sagte, er wolle nicht über die Niederlage bei der WM 2026 oder Neymars weitere Zukunft diskutieren.

„Ich möchte nicht über die Weltmeisterschaft oder das Ende seiner Karriere sprechen. Ich möchte über seinen Beitrag zum Fußball sprechen“, wurde er von The Touchline zitiert.

Seiner Meinung nach hat Neymar mit seiner Technik, seinem Dribbling und seinen spektakulären Aktionen eine ganze Generation geprägt.

„Er wird immer ein außergewöhnlicher Spieler bleiben“

Henry dankte dem brasilianischen Star für die glanzvollen Momente, die er den Fußballfans geschenkt hat.

„Neymar war und wird immer ein außergewöhnlich talentierter Spieler bleiben. Danke, dass du uns großartige Momente geschenkt hast“, sagte er.

Diese Worte lösten bei den Fans große Emotionen aus, während über Neymars Zukunft in der Nationalmannschaft diskutiert wird.

Brasilien schied früh aus der WM aus

Die brasilianische Nationalmannschaft beendete ihre Teilnahme am Turnier nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der WM 2026.

Nach diesem Ergebnis ist Neymars Zukunft in der Nationalmannschaft erneut zum Thema geworden. Für Henry ist jedoch eines klar: Welche Entscheidung auch immer getroffen wird, Neymars Platz in der Fußballgeschichte und die Emotionen, die er den Fans vermittelt hat, werden nicht vergessen werden.

Glaubst du, dass Neymar noch einmal für die brasilianische Nationalmannschaft spielen sollte?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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