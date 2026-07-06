Redmi Note 17 Serie erstmals vorgestellt: 9000 mAh Akku und neues Design

Die Redmi Note-Serie, die als die beliebteste auf dem Smartphone-Markt gilt, steht kurz vor einer Aktualisierung. Die ersten offiziellen Teaser-Bilder der erwarteten Modelle Redmi Note 17 und Redmi Note 17 Pro sind online aufgetaucht. Es wird erwartet, dass diese Geräte die Nutzer nicht nur durch ihr Äußeres, sondern auch durch ihre technischen Möglichkeiten, insbesondere die Akkukapazität, überraschen werden. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Laut ixbt.com hat die Marke Redmi das Design des Kamerablocks in der neuen Generation grundlegend verändert. Während sich die Kameras bei den Modellen des Vorjahres in der Mitte des oberen Gehäuseteils befanden, wurden die Module bei der Redmi Note 17-Serie in die obere linke Ecke verschoben. Diese optische Veränderung verleiht den Geräten ein moderneres und kompakteres Aussehen.

Technische Spezifikationen und Display-Fähigkeiten

Insider berichten, dass beide Smartphones mit 6,83-Zoll flachen OLED-Displays ausgestattet sein werden. Die Bildschirme sollen eine 1,5K-Auflösung unterstützen, was für Geräte der Mittelklasse ein sehr hoher Wert ist. Außerdem werden die Modelle mit der neuesten HyperOS 3.1-Oberfläche auf Basis von Android 16 laufen.

Das Basismodell Redmi Note 17 wird über einen Snapdragon 6s Gen 4 Prozessor und 67W Schnellladetechnologie verfügen. Die Hauptkamera des Geräts besteht aus einem 50MP-Modul. Die Pro-Version wird mit einem leistungsstärkeren Snapdragon 6 Gen 5 Chip ausgestattet sein. Besonders bemerkenswert ist die Vermutung, dass das Modell Redmi Note 17 Pro mit einem riesigen 9000 mAh Akku ausgestattet sein wird.

Redmi Note 17 Pro Max: Ein echter Rekordhalter

Erste Informationen über das Redmi Note 17 Pro Max, das die Spitze der Serie bilden wird, wurden ebenfalls enthüllt. Dieses Smartphone wird auf der MediaTek Dimensity 7500 Plattform laufen und mit einer 200MP Profi-Kamera ausgestattet sein. Am wichtigsten ist, dass der Akku voraussichtlich eine Kapazität von 10.100 mAh haben wird, was einen neuen Standard auf dem Smartphone-Markt setzen könnte.

Die neuen Smartphones werden folgende gemeinsame Merkmale aufweisen:

Stereo-Lautsprecher und hochwertiges Soundsystem;

Wasser- und staubgeschütztes Gehäuse;

Verbesserte Nachtaufnahmemodi;

Schnelle und energieeffiziente Speichermodule.

Die offizielle Präsentation der Redmi Note 17-Serie findet voraussichtlich bis Ende dieses Monats in China statt. Es wird erwartet, dass diese Modelle etwas später in der globalen Version auf den Markt kommen, aber ihr erschwinglicher Preis und ihre hohe Autonomie ziehen bereits jetzt die Aufmerksamkeit lokaler Käufer auf sich.