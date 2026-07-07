Ronaldo und Yamal: Das ikonische Bild des Spiels zwischen Spanien und Portugal

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Ronaldo und Yamal: Das ikonische Bild des Spiels zwischen Spanien und Portugal

Zwei verschiedene Fußballgenerationen in einem Bild.

Der portugiesische Anführer Cristiano Ronaldo ist 41 Jahre alt, während das junge spanische Talent Lamine Yamal 18 Jahre alt ist. Zwischen ihren Geburtsdaten liegen mehr als 22 Jahre.

Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 geboren, Yamal am 13. Juli 2007. Das bedeutet, ihr genauer Altersunterschied beträgt 22 Jahre, 5 Monate und 8 Tage.

Als Yamal geboren wurde, hatte Ronaldos Profikarriere bereits begonnen; er spielte für Manchester United und die portugiesische Nationalmannschaft. Jahre später betrat das junge Talent die große Bühne, und sie trafen im Spiel zwischen Spanien und Portugal auf dem Platz aufeinander.

Die Zeit im Fußball vergeht schnell. Doch die Tatsache, dass Ronaldo mit 41 Jahren immer noch auf höchstem Niveau spielt und Yamal mit 18 Jahren bereits zu einem Leistungsträger seiner Nationalmannschaft geworden ist, verleiht diesem Bild eine besondere Bedeutung.

SpanienPortugalCristiano RonaldoLamine YamalManchester UnitedFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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