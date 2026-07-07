Rudi Garcia: „Belgien hat gezeigt, dass es eine große Fußballnation ist“

Der belgische Nationaltrainer Rudi Garcia lobte die Leistung seiner Mannschaft nach dem deutlichen 4:1-Sieg im Achtelfinale der WM 2026 gegen die USA.

Der Experte betonte, dass die Spieler den Plan perfekt umgesetzt hätten, und bedankte sich besonders bei den belgischen Fans, die die ganze Nacht wach geblieben waren, um das Nationalteam zu unterstützen.

„Sie können stolz auf Ihre Mannschaft sein“

Rudi Garcia widmete seine ersten Worte nach dem Spiel den Fans in Belgien.

„Es ist jetzt 4:00 Uhr morgens in Belgien. Ich möchte allen Belgiern danken, die uns ohne Schlaf unterstützt haben. Sie können heute stolz auf Ihre Mannschaft sein“, sagte er.

Der Trainer ist der Meinung, dass das Team das Vertrauen der Fans mit einem glanzvollen Sieg und einer überzeugenden Leistung zurückgezahlt hat.

Belgien setzte den Plan perfekt um

Belgien zeigte gegen die USA einen offensiven und disziplinierten Fußball und besiegte den Gegner deutlich.

„Heute haben wir gezeigt, dass Belgien eine große Fußballnation ist. Wir haben ein großartiges Spiel gezeigt und unseren Plan voll und ganz umgesetzt“, sagte Garcia.

Seinen Worten zufolge haben die Spieler die vom Trainerstab festgelegten Aufgaben während der gesamten Begegnung auf hohem Niveau erfüllt.

Onanas Verletzung sorgt für Sorge

Der einzige negative Aspekt für Belgien im siegreichen Spiel war die Verletzung von Onana.

„Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber ich denke, die Verletzung ist ernst“, sagte der Trainer.

Der Zustand des Spielers wird nach einer medizinischen Untersuchung geklärt. Sein Einsatz im nächsten Spiel ist derzeit fraglich.

Härtetest gegen Spanien steht bevor

Nach dem 4:1-Sieg über die USA trifft Belgien im Viertelfinale auf die spanische Nationalmannschaft.

Die Schützlinge von Rudi Garcia haben im Achtelfinale ein starkes Zeichen gesetzt. Nun müssen die Belgier gegen Spanien, einen der Titelanwärter, erneut ihre Klasse unter Beweis stellen.