Chinas neue wiederverwendbare Long March 10B Rakete auf der Startrampe

China hat einen weiteren großen Schritt in der Weltraumforschung gemacht. Die neueste wiederverwendbare Long March 10B (CZ-10B) Rakete des Landes wurde auf dem Startkomplex Nr. 2 des kommerziellen Weltraumbahnhofs Wenchang installiert. Diese Rakete ist entscheidend für Chinas Strategie, die Kosten für Weltraumstarts zu senken und mit Unternehmen wie SpaceX zu konkurrieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Die Long March 10B zieht mit ihren technischen Spezifikationen die Aufmerksamkeit von Branchenexperten auf sich. Es handelt sich um die erste zweistufige, mit Flüssigtreibstoff betriebene wiederverwendbare Trägerrakete mit einem zentralen Kern von 5 Metern Durchmesser. Sie ist fast 70 Meter hoch und hat eine Startmasse von 540 Tonnen. Die erste Stufe ist mit sieben Sauerstoff-Kerosin-Triebwerken ausgestattet, die jeweils 120 Tonnen Schub liefern.

Technologische Innovation: Die Rakete mit einem Netz einfangen

Laut ixbt.com ist das einzigartigste Merkmal der Long March 10B ihr Landesystem. Im Gegensatz zu den Falcon 9-Raketen von Elon Musks SpaceX verfügt die chinesische Rakete nicht über spezielle Landestützen. Stattdessen führt die erste Stufe nach der Nutzlastlieferung einen kontrollierten Abstieg durch und wird von einem riesigen Netz auf einer speziellen Seeplattform namens Navigator aufgefangen.

Dieser Ansatz reduziert das Gewicht der Rakete erheblich. Das durch den Verzicht auf Landestützen eingesparte Gewicht wird für eine höhere Nutzlastkapazität genutzt. Das Schiff Navigator ist 144 Meter lang, hat eine Verdrängung von 25.000 Tonnen und ist für solche komplexen Operationen mit einem DP2-System zur dynamischen Positionierung ausgestattet.

In Bezug auf die Nutzlastkapazität kann die Long March 10B direkt mit der Falcon 9 konkurrieren. Im voll wiederverwendbaren Modus kann sie mindestens 16 Tonnen in den niedrigen Erdorbit (LEO) und bis zu 11 Tonnen in einen sonnensynchronen Orbit (in 900 km Höhe) befördern. Diese Werte verschaffen China einen großen Vorteil auf dem Markt für kommerzielle Satelliten.

Mondprogramm und Zukunftspläne

Der erste Testflug der Rakete wird zwischen dem 10. und 13. Juli dieses Jahres erwartet. Sollten die Tests erfolgreich sein, wird China das zweite Land der Welt, das die Technologie für wiederverwendbare Raketen der mittleren Klasse beherrscht. Dies könnte das Kräfteverhältnis in der globalen Raumfahrtindustrie verändern.

Es ist erwähnenswert, dass sich das Long March 10B-Projekt nicht nur auf den Frachttransport beschränkt. Diese Entwicklungen bilden das Fundament für Chinas bemanntes Mondprogramm, das für 2030 geplant ist. Die Erfahrungen mit den wiederverwendbaren Komponenten der Rakete sollen in Zukunft genutzt werden, um chinesische Taikonauten auf die Mondoberfläche zu bringen.