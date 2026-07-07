Messi wollte Vozinha bei Inter Miami sehen

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Messi wollte Vozinha bei Inter Miami sehen

Details zum Gespräch nach dem Spiel zwischen dem Torhüter der kapverdischen Nationalmannschaft, Vozinha, und dem argentinischen Kapitän Lionel Messi wurden bekannt.

Es wird berichtet, dass Messi dem erfahrenen Torhüter sagte, er würde sich freuen, ihn im Kader von Inter Miami zu sehen. Dies teilte der ehemalige Mittelfeldspieler des AC Mailand, Rodney Strasser, auf seiner Social-Media-Seite mit.

Messi äußerte sich wohlwollend über Vozinha

Laut Strasser sprach Messi nach der Begegnung zwischen Argentinien und Kap Verde mit Vozinha.

Während dieses Gesprächs soll der argentinische Star erklärt haben, dass er sich freuen würde, den Torhüter im Aufgebot von Inter Miami zu sehen.

Diese Aussage deutet darauf hin, dass Vozinhas souveräne Leistung bei der Weltmeisterschaft hoch geschätzt wird.

Auf der Suche nach einem neuen Verein vor dem Turnier

Rodney Strasser gab an, dass Vozinha ihn vor Beginn der Weltmeisterschaft um Hilfe bei der Suche nach einem neuen Verein gebeten hatte.

Der ehemalige Fußballer riet dem Torhüter jedoch, sich nicht zu sehr mit Transferfragen zu beschäftigen und sich voll auf die Weltmeisterschaft zu konzentrieren.

Nun haben Vozinhas Leistungen im Turnier die Spekulationen über seine Zukunft weiter angeheizt.

Der beste Torhüter der Weltmeisterschaft

Strasser betonte zudem, dass er Vozinha für den besten Torhüter der WM 2026 hält.

Der Vertreter Kap Verdes gewann während des Turniers durch seine sicheren Paraden und beständigen Leistungen die Aufmerksamkeit der Fans.

Zuvor wurde berichtet, dass er einen historischen Rekord bei der Anzahl der Social-Media-Follower unter Torhütern aufgestellt hat.

Die Option Inter Miami sorgte für Diskussionen

Bisher gibt es keine Informationen darüber, dass Messis Worte ein offizielles Transferangebot darstellen.

Dennoch hat eine solche Bemerkung einer Fußballlegende das Interesse rund um Vozinhas Namen weiter gesteigert. Ein Torhüter, der gestern noch einen neuen Verein suchte, ist heute in den Fokus von Messi gerückt – im Fußball kann manchmal ein einziges Turnier die gesamte Karriere verändern.

Lionel MessiInter MiamiVozinhaWeltmeisterschaftFußball-Transfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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