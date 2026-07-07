WM 2026 Achtelfinale: Belgien deklassiert die USA und zieht ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale der WM 2026 besiegte die belgische Nationalmannschaft die USA mit 4:1 und zog damit ins Viertelfinale des Turniers ein.

In der Partie in Seattle zeigten sich die Europäer im Angriff äußerst effizient. Charles De Ketelaere erzielte einen Doppelpack, während auch Hans Vanaken und Romelu Lukaku trafen.

De Ketelaere wurde zum Spieler des Spiels

Belgien eröffnete den Torreigen in der 9. Minute. De Ketelaere schloss einen schnellen Angriff erfolgreich ab und brachte sein Team in Führung.

Die USA glichen in der 31. Minute durch ein Tor von Malik Tillman aus. Doch nur zwei Minuten später traf De Ketelaere erneut und schnürte seinen Doppelpack.

Vanaken und Lukaku besiegelten den Sieg

In der zweiten Halbzeit baute Belgien seine Überlegenheit weiter aus. In der 57. Minute erhöhte Hans Vanaken auf 3:1.

In den Schlussminuten der Partie erzielte der eingewechselte Romelu Lukaku den Treffer zum 4:1-Endstand.

USA verabschieden sich von der Weltmeisterschaft

Die Gastgeber hatten große Mühe, die Angriffe des Gegners zu stoppen. Obwohl Tillmans Tor den USA Hoffnung gab, ging Belgien kurz darauf wieder in Führung und kontrollierte das Spiel.

Damit endete die Teilnahme der USA an der WM 2026 im Achtelfinale.

Belgiens nächster Gegner ist Spanien

Belgien trifft im Viertelfinale auf die spanische Nationalmannschaft. Spanien hatte in der vorangegangenen Runde Portugal aus dem Turnier geworfen.

WM 2026. Achtelfinale

USA — Belgien 1:4

Tore: Tillman, 31 — De Ketelaere, 9, 33; Vanaken, 57; Lukaku, 90+3.

Gelbe Karten: McKennie, 35; Tillman, 69.

Belgien setzte in Seattle ein starkes Zeichen. Nun wartet mit Spanien eine noch schwierigere Aufgabe.