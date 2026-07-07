Cristiano Ronaldo: „Ich gehe mit reinem Gewissen“

Nach der Niederlage gegen Spanien äußerte sich Cristiano Ronaldo zum Ausscheiden Portugals bei der Weltmeisterschaft.

Er betonte, dass er während des gesamten Turniers alles gegeben habe.

„Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich gehe mit reinem Gewissen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man“, sagte Ronaldo.

Der 41-jährige Fußballer erinnerte daran, dass er drei Titel mit der portugiesischen Nationalmannschaft gewonnen hat. Er sagte, diese Ergebnisse erfüllten ihn mit Stolz und Zufriedenheit.

Ronaldo gab bekannt, dass seine Karriere bei Weltmeisterschaften ebenfalls beendet ist.

„Das war meine letzte Weltmeisterschaft. Jetzt werde ich die Möglichkeit haben, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und über meine nächsten Schritte nachzudenken“, sagte er.

Der portugiesische Anführer sagte, die Mannschaft habe gegen Spanien nicht schlecht gespielt, räumte aber ein, dass man in entscheidenden Situationen effektiver hätte sein können.

„Wir haben gut gespielt, und die Bewegung des Teams war gut. Aber Spanien ist eine der stärksten Mannschaften. Sie könnten das Finale erreichen“, sagte Ronaldo.

Er drückte sein Bedauern darüber aus, das Turnier mit einer Niederlage zu verlassen, betonte aber noch einmal, dass er alles für die Nationalmannschaft gegeben habe.