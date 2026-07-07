Cristiano Ronaldo: „Ich gehe mit reinem Gewissen“

·142·Sport
Cristiano Ronaldo: „Ich gehe mit reinem Gewissen“

Nach der Niederlage gegen Spanien äußerte sich Cristiano Ronaldo zum Ausscheiden Portugals bei der Weltmeisterschaft.

Er betonte, dass er während des gesamten Turniers alles gegeben habe.

„Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich gehe mit reinem Gewissen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man“, sagte Ronaldo.

Der 41-jährige Fußballer erinnerte daran, dass er drei Titel mit der portugiesischen Nationalmannschaft gewonnen hat. Er sagte, diese Ergebnisse erfüllten ihn mit Stolz und Zufriedenheit.

Ronaldo gab bekannt, dass seine Karriere bei Weltmeisterschaften ebenfalls beendet ist.

„Das war meine letzte Weltmeisterschaft. Jetzt werde ich die Möglichkeit haben, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und über meine nächsten Schritte nachzudenken“, sagte er.

Der portugiesische Anführer sagte, die Mannschaft habe gegen Spanien nicht schlecht gespielt, räumte aber ein, dass man in entscheidenden Situationen effektiver hätte sein können.

„Wir haben gut gespielt, und die Bewegung des Teams war gut. Aber Spanien ist eine der stärksten Mannschaften. Sie könnten das Finale erreichen“, sagte Ronaldo.

Er drückte sein Bedauern darüber aus, das Turnier mit einer Niederlage zu verlassen, betonte aber noch einmal, dass er alles für die Nationalmannschaft gegeben habe.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Messi wollte Vozinha bei Inter Miami sehenMessi wollte Vozinha bei Inter Miami sehenHeute, 10:47Rudi Garcia: „Belgien hat gezeigt, dass es eine große Fußballnation ist“Rudi Garcia: „Belgien hat gezeigt, dass es eine große Fußballnation ist“Heute, 10:44US-Nationaltrainer: „Wir waren gegen Belgien nicht auf dem Platz“US-Nationaltrainer: „Wir waren gegen Belgien nicht auf dem Platz“Heute, 10:41Ronaldo äußert sich emotional nach dem Spiel gegen SpanienRonaldo äußert sich emotional nach dem Spiel gegen SpanienHeute, 10:37WM 2026 Achtelfinale: Belgien deklassiert die USA und zieht ins Viertelfinale einWM 2026 Achtelfinale: Belgien deklassiert die USA und zieht ins Viertelfinale einHeute, 10:34Rodri gibt seinen Fehler im Spiel gegen Portugal zuRodri gibt seinen Fehler im Spiel gegen Portugal zuHeute, 10:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan