Ronaldo äußert sich emotional nach dem Spiel gegen Spanien

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Ronaldo äußert sich emotional nach dem Spiel gegen Spanien

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, äußerte sich emotional nach dem Achtelfinale der WM 2026 gegen Spanien.

Portugal verlor mit 0:1 und beendete damit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Ronaldo betonte, dass er alles für die Nationalmannschaft gegeben habe und ein reines Gewissen habe.

„Ich habe drei Trophäen für Portugal gewonnen“

Ronaldo sprach über seinen Stellenwert in der Nationalmannschaft und seinen Beitrag zum Fußball des Landes.

„Ich habe alles gegeben. Ich habe drei Trophäen für Portugal gewonnen. Vor mir hatte Portugal überhaupt keine Trophäen“, sagte er.

Laut dem Stürmer hat er sein gesamtes Potenzial ausgeschöpft, um die Ziele zu erreichen, die er sich in der Nationalmannschaft gesetzt hatte.

Er hob den Euro 2016-Pokal besonders hervor

Unter den mit Portugal gewonnenen Trophäen bezeichnete Ronaldo den EM-Titel 2016 als seinen wichtigsten Erfolg.

„Der Pokal bei der Euro 2016 ist der wichtigste Titel, den die Nationalmannschaft je gewonnen hat. Um ehrlich zu sein, ist seine Bedeutung für mich gleichbedeutend mit dem Gewinn einer Weltmeisterschaft“, sagte der Stürmer.

Portugal wurde bei diesem Turnier zum ersten Mal Europameister.

Spanien stoppte Portugal

Im Achtelfinale der WM 2026 traf Portugal auf Spanien.

In einem hart umkämpften Spiel gewannen die Spanier mit 1:0 und zogen ins Viertelfinale ein. Portugal verabschiedete sich aus dem Turnier.

„Morgen ist ein neuer Tag“

Ronaldo beendete seine Ansprache nach dem Spiel mit ruhigen, aber bewegenden Worten.

„Ich verlasse das Team mit reinem Gewissen. Ich habe alles gegeben. Morgen ist ein neuer Tag. Das Leben geht weiter“, sagte er.

Diese Worte werden als Zeichen dafür gewertet, dass die Karriere des portugiesischen Stars in der Nationalmannschaft zu Ende geht. Auch wenn Ronaldos Ära im Nationalteam endet, wird sein Vermächtnis im portugiesischen Fußball noch viele Jahre unvergessen bleiben.

Cristiano RonaldoPortugalWeltmeisterschaftSpanienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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