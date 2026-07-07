Rodri gibt seinen Fehler im Spiel gegen Portugal zu

Der spanische Nationalspieler Rodri hat sich bei Bernardo Silva für sein Verhalten während der Partie gegen Portugal entschuldigt.

Er räumte ein, dass es falsch war, zu jubeln, nachdem der portugiesische Mittelfeldspieler eine Chance nicht nutzen konnte.

Rodri sagte dazu: „Ich möchte mich bei Bernardo dafür entschuldigen, dass ich seinen Fehlschuss gefeiert habe. Das war mein Fehler.“

Das Achtelfinale zwischen Spanien und Portugal war hart umkämpft. Das Schicksal der Begegnung entschied ein Tor von Mikel Merino in der 90.+1 Minute.

Die Statistik zeigt, dass Spanien 15 und Portugal 10 Schüsse abgab. Auch bei den Schüssen aufs Tor waren die Spanier überlegen. Nach dem Spiel erkannte Rodri sein Verhalten gegenüber dem Gegner an und entschuldigte sich öffentlich.