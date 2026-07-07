US-Nationaltrainer: „Wir waren gegen Belgien nicht auf dem Platz“

Der Cheftrainer der US-Nationalmannschaft, Mauricio Pochettino, sprach nach der Niederlage im Achtelfinale der WM 2026 gegen Belgien offen über die Gründe für das Ausscheiden.

Die USA verloren mit 1:4 und verabschiedeten sich vom Turnier. Der argentinische Fachmann betonte, dass die Mannschaft unvorbereitet wirkte und er die volle Verantwortung für das Ergebnis übernehme.

„Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen“

Pochettino sagte, dass die USA von den ersten Minuten des Spiels an nicht ihre gewohnte Leistung abrufen konnten.

„Jeder hat es gesehen, wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen. Es war, als wären wir in dieser Partie gar nicht auf dem Platz gewesen“, sagte er.

Obwohl die USA auf 1:1 ausgleichen konnten, kassierten sie direkt im nächsten Angriff ein weiteres Gegentor und gaben die Spielkontrolle an den Gegner ab.

„Belgien war besser als wir“

Der US-Trainer erkannte den Sieg des Gegners an und erklärte, dass er keine Ausreden für die Niederlage suchen wolle.

„Ich gratuliere der belgischen Nationalmannschaft, sie waren besser als wir. Es war nicht unser Tag. Es gibt keinen Grund, nach Ausreden zu suchen“, so Pochettino.

Seiner Meinung nach konnten die USA ihr spielerisches Potenzial nicht abrufen.

Die Mannschaft muss aus der Niederlage lernen

Pochettino erklärte, die Hauptaufgabe bestehe nun darin, das Spiel eingehend zu analysieren und zu verstehen, warum das Team nicht so vorbereitet war wie in den vorherigen Partien.

„Wir müssen lernen. Es ist ein Prozess der Analyse, des Lernens und des Verstehens, warum wir auf dieses Spiel nicht so vorbereitet waren wie auf die vorherigen“, sagte der Trainer.

Er betonte, dass es mehrere Gründe für die Niederlage geben könne, aber die einfachste Antwort sei, dass an diesem Tag weder die Mannschaft noch die einzelnen Spieler ihre Leistung brachten.

„Ich übernehme die Verantwortung“

Anstatt die Mannschaft nach der Niederlage zu beschuldigen, übernahm Pochettino persönlich die Verantwortung.

„Ich übernehme die Verantwortung dafür. Wir müssen die Situation tiefgreifend analysieren und verstehen, dass dies weder unser gewohntes Spiel noch unser Stil ist“, sagte er.

Die schwere Niederlage gegen Belgien war das Ende der Weltmeisterschaft für die USA. Nun warten auf das Team keine Ausreden, sondern eine ernsthafte Analyse und neue Erkenntnisse.