Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat seine letzte Weltmeisterschaft beendet. Die Niederlage im Achtelfinale gegen Spanien in Dallas war für den 41-jährigen Stürmer der letzte Auftritt bei diesem prestigeträchtigen Turnier. Laut Goal.com verließ Ronaldo das Spielfeld zwar unter Tränen, erklärte jedoch, dass er keine voreiligen Entscheidungen über seine weitere Karriere in der Nationalmannschaft treffen werde. Dies berichtet Goal.com .

Ein Tor von Mikel Merino in den letzten Minuten einer dramatischen Partie besiegelte das Ausscheiden Portugals aus dem Turnier. Nach dem Spiel, das vor 70.000 Zuschauern stattfand, konnte Ronaldo seine Emotionen nicht zurückhalten. Diese Szene erinnerte viele an die emotionalen Momente bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Ronaldo: "Ich habe alles gegeben, mein Gewissen ist rein"

Im Interview nach dem Spiel blickte die Fußballlegende auf seinen Weg auf internationaler Bühne zurück. "Ich bin traurig, die Weltmeisterschaft auf diese Weise zu verlassen. Ich habe alles gegeben, ich habe getan, was ich konnte. Ja, das war meine letzte Weltmeisterschaft, aber ich möchte jetzt keine Entscheidungen aus der Emotion heraus treffen", betonte der Stürmer.

Ronaldo erinnerte auch an die Erfolge, die er während seiner 23-jährigen Karriere mit der portugiesischen Nationalmannschaft erzielt hat. Seinen Worten zufolge hatte Portugal vor seinem Debüt keine großen Titel gewonnen. Der Spieler erklärte offen, dass er den Europameistertitel von 2016 als einen Erfolg auf Augenhöhe mit der Weltmeisterschaft betrachtet.

Statistiken zufolge nahm Cristiano Ronaldo an sechs Weltmeisterschaften teil und erzielte insgesamt 11 Tore. Seine Effizienz in den K.-o.-Runden bleibt jedoch ein Diskussionsthema unter Kritikern. Im letzten Spiel gegen Spanien spielte er die vollen 90 Minuten und gab drei Schüsse ab, konnte den Torhüter Unai Simón jedoch nicht überwinden.

Eine neue Ära beginnt für den portugiesischen Fußball

Nach dieser Niederlage gab der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft seinen Rücktritt bekannt. Nun steht der nationale Fußballverband vor der Aufgabe, den Kader zu erneuern und einen neuen Cheftrainer für den kommenden Qualifikationszyklus zur Europameisterschaft zu ernennen. Angesichts Ronaldos Alter (er wird zur Euro 2028 43 Jahre alt sein), wird erwartet, dass sich der Fokus des Teams auf die Entwicklung einer neuen Generation von Führungspersönlichkeiten verlagert.

Für den portugiesischen Fußball wird dies nicht nur als das Ende eines Turniers, sondern als Abschluss einer großen Ära gewertet. Obwohl Cristiano Ronaldo sagt, er werde sich Zeit nehmen, um über seine internationale Zukunft nachzudenken, ist seine Teilnahme an Weltmeisterschaften offiziell in die Geschichtsbücher eingegangen.