Russlands größtes Lotterienetzwerk startet eigenen Mobilfunkanbieter

Das Unternehmen Loterei Moskvi, das unter der Marke Stoloto als größter Lotterielosverkäufer Russlands agiert, hat eine Lizenz für einen virtuellen Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) erhalten. Dieser Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, ein neues Ökosystem für seine Kunden zu schaffen und das Dienstleistungsangebot zu erweitern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Forbes wurde das entsprechende Dokument am 18. Mai 2026 ausgestellt und berechtigt das Unternehmen zur Erbringung von Kommunikationsdiensten auf dem Gebiet Russlands. Der neue Betreiber wird keine eigenen Basisstationen oder technische Infrastruktur besitzen. Stattdessen wird er die Netze bestehender föderaler Betreiber auf Mietbasis nutzen.

MVNO-Modell und strategische Ziele

Gemäß den Lizenzbedingungen muss das Unternehmen seine Dienste spätestens bis Mai 2028 aufnehmen. Obwohl der offizielle Name und das konkrete Geschäftsmodell des Projekts noch nicht bekannt gegeben wurden, vermuten Experten, dass dieser Dienst Teil eines speziellen Treueprogramms für Stoloto-Kunden werden wird.

Analysten sind der Meinung, dass der Start eines Mobilfunkanbieters eine zusätzliche Einnahmequelle für das Unternehmen sein könnte, während das Wachstum des Lotteriegeschäfts nachlässt. Trotz eines Umsatzanstiegs von Loterei Moskvi auf 5,6 Milliarden Rubel bis Ende 2025 belief sich der Nettoverlust auf 1,4 Milliarden Rubel.

Loterei Moskvi gehört zur S8 Capital Holding. Interessanterweise besitzt diese Holding bereits einen virtuellen Betreiber namens Next Mobile. Da jedoch nach geltendem Recht verschiedene juristische Personen nicht dieselbe Lizenz nutzen können, war es für das Lotterienetzwerk erforderlich, eine separate Genehmigung einzuholen.

Die Bedeutung des Ökosystems

Virtuelle Betreiber dienen in der Regel dazu, Fans einer bestimmten Marke zu vereinen und ihnen exklusive Boni anzubieten. Im Fall von Stoloto könnte dies wie folgt aussehen:

Bereitstellung kostenloser Lotterielose als Gegenleistung für Mobilfunkzahlungen;

Möglichkeit, Lotteriegewinne direkt auf das mobile Guthaben zu übertragen;

Organisation spezieller Gewinnspiele und Aktionen für Abonnenten.

Diese Nachricht deutet auf die weitere Entwicklung des MVNO-Segments auf dem russischen Markt hin. Heute führen Banken, Einzelhandelsketten und sogar große Industrieunternehmen eigene Mobilfunkdienste ein, um ihre Kunden zu binden. Für Stoloto ist dies ein strategischer Schritt, um finanzielle Verluste zu reduzieren und seine Position auf dem Markt für digitale Dienste zu stärken.