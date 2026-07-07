Khabib nennt de la Fuente den besten Trainer der WM 2026

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Khabib nennt de la Fuente den besten Trainer der WM 2026

Der ehemalige UFC-Leichtgewichtschampion Khabib Nurmagomedov reagierte auf den Sieg Spaniens über Portugal im Achtelfinale der WM 2026.

Spanien gewann mit 1:0 und zog ins Viertelfinale ein. Laut Khabib hat Cheftrainer Luis de la Fuente einen großen Anteil an diesem Ergebnis.

„De la Fuente ist der beste Trainer des Turniers“

Khabib lobte die Arbeit des spanischen Cheftrainers in den höchsten Tönen.

„Spanien hat einen großartigen Trainer. Meiner Meinung nach ist de la Fuente der beste Trainer bei dieser Weltmeisterschaft“, schrieb er auf seiner Social-Media-Seite.

Der ehemalige UFC-Champion betonte, dass die Spanier während des gesamten Turniers beweisen, eine gut organisierte und disziplinierte Mannschaft zu sein.

Spanien zeigte erneut seine Stärke

Khabib stellte fest, dass das Spiel gegen Portugal das mannschaftliche Potenzial Spaniens erneut unter Beweis gestellt habe.

„Die Spanier haben wieder einmal bewiesen, dass sie ein sehr gut eingespieltes Team sind“, sagte Nurmagomedov.

Obwohl Spanien das Spiel nur knapp gewann, verteidigten sie sicher und ließen Portugal keinen Treffer zu.

Kein einziges Gegentor in fünf Spielen

Khabib hob auch die Defensivbilanz Spaniens besonders hervor.

„Es ist bemerkenswert, dass sie in fünf Spielen noch kein einziges Gegentor kassiert haben“, schrieb er.

Diese Statistik macht Spanien zu einer der Mannschaften mit der stabilsten Defensive bei der WM 2026.

Der Gegner im Viertelfinale ist Belgien

Die spanische Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale auf Belgien.

Das Spiel findet am 10. Juli statt. Nachdem sie Portugal gestoppt haben, wartet auf die Schützlinge von de la Fuente nun ein weiterer harter Test gegen das offensiv sehr gefährliche Belgien.

Khabib NurmagomedovLuis de la FuenteWM 2026SpanienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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