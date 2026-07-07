Ronaldo bedankt sich bei Martinez nach dessen Abschied

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Ronaldo bedankt sich bei Martinez nach dessen Abschied

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez gab nach der 0:1-Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale der WM 2026 seinen Rücktritt bekannt.

Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo würdigte die Arbeit und die menschlichen Qualitäten des Trainers und sprach ihm seinen aufrichtigen Dank aus.

„Es war ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten“

Ronaldo erinnerte sich mit warmen Worten an die Zeit der Zusammenarbeit mit Roberto Martinez.

„Es war mir eine große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Roberto ist ein starker Trainer und ein wunderbarer Mensch“, sagte er.

Der portugiesische Kapitän betonte, dass Martinez hart für die Nationalmannschaft gearbeitet habe und Respekt verdiene.

Titelgewinn als besonderer Erfolg hervorgehoben

Cristiano Ronaldo bezeichnete den unter der Führung des Trainers gewonnenen Titel als einen bedeutenden Meilenstein.

„Wir haben unter seiner Führung einen Titel gewonnen. Das ist sehr wichtig, da die Nationalmannschaft solche Erfolge zuvor nicht oft feiern konnte“, so der Stürmer.

Seiner Meinung nach nimmt die Ära Martinez einen besonderen Platz in der Geschichte der portugiesischen Nationalmannschaft ein.

Martinez tritt nach Niederlage zurück

Portugal traf im Achtelfinale der WM 2026 auf Spanien und unterlag mit 0:1.

Nach diesem Ergebnis gab Roberto Martinez seine Entscheidung bekannt, das Amt des Cheftrainers niederzulegen.

„Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute“

Ronaldo beendete seine Botschaft mit den besten Wünschen für seinen ehemaligen Trainer.

„Ich bin Martinez dankbar und wünsche ihm für seine weitere Karriere nur das Beste“, sagte Cristiano Ronaldo.

Die Niederlage bei der Weltmeisterschaft markierte für Portugal nicht nur das Ende des Turniers, sondern auch das Ende der Ära Martinez.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugalWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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