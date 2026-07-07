Mourinho freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jude Bellingham

Real Madrid Cheftrainer José Mourinho ist Berichten zufolge ein großer Bewunderer des Mittelfeldspielers Jude Bellingham.

Obwohl der portugiesische Fachmann noch nicht mit dem englischen Spieler zusammenarbeiten konnte, ist er von dessen Bewegungen auf dem Platz und seinem Potenzial sehr beeindruckt.

Mourinho schätzt Bellinghams Spielweise sehr

Berichten zufolge sieht Mourinho in Bellingham einen der wichtigsten Spieler von Real.

Der erfahrene Trainer schätzt besonders seine körperliche Fitness, seine Übersicht und seine Aktivität in entscheidenden Situationen.

Auch Bellingham respektiert den Trainer

Jude Bellingham hat in einem seiner letzten Interviews seinen Respekt vor José Mourinho nicht verborgen.

Der englische Mittelfeldspieler bezeichnete ihn als einen Trainer mit einem besonderen Stellenwert im Fußball, der über große Erfahrung und einen starken Charakter verfügt.

Die Real-Führung erwartet große Ergebnisse von der Zusammenarbeit

Laut Informationen des Journalisten Fabrizio Romano erwartet die Führung von Real Madrid die Zusammenarbeit zwischen Mourinho und Bellingham mit großem Interesse.

Die Vereinsführung ist überzeugt, dass sich der englische Spieler unter der Leitung des erfahrenen Fachmanns weiterentwickeln und hohe Ziele erreichen wird.

Mourinho kehrte nach 13 Jahren nach Madrid zurück

Jude Bellingham wechselte 2023 zum "Königlichen Klub".

José Mourinho kehrte im Juni dieses Jahres nach einer 13-jährigen Pause als Cheftrainer zu Real Madrid zurück.

Nun warten die Fans gespannt darauf, welche Ergebnisse die Kombination aus Mourinhos strengem Stil und Bellinghams enormem Potenzial auf dem Platz bringen wird.