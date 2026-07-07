WM-2026-Held Vozinha erhält Angebote aus Brasilien

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WM-2026-Held Vozinha erhält Angebote aus Brasilien

Der 40-jährige Torhüter der kapverdischen Nationalmannschaft, Vozinha, ist nach seinen glänzenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft in den Fokus von Vereinen gerückt.

Mehrere Teams, die in der brasilianischen Série B spielen, haben Interesse an dem erfahrenen Schlussmann bekundet. Dies berichtete der bekannte Insider Fabrizio Romano.

Vozinha ist derzeit vereinslos

Aktuell besitzt der Torhüter den Status eines vertragslosen Spielers und hat bei keinem Verein unterschrieben.

Daher können interessierte Vereine den Spieler ablösefrei unter Vertrag nehmen.

Die Weltmeisterschaft hat ihm neue Türen geöffnet

Vozinha erlangte durch seine beeindruckenden Auftritte beim Turnier große Aufmerksamkeit bei den Fans.

Seine sicheren Paraden, seine Erfahrung und seine Ruhe in Drucksituationen wurden zu einer der größten Stärken der Kapverden im Turnier.

Spielte für eine Reihe europäischer Vereine

Im Laufe seiner Karriere spielte Vozinha in den Meisterschaften verschiedener Länder.

Er stand bei den portugiesischen Vereinen Chaves und Gil Vicente, dem slowakischen Verein Trenčín, dem zyprischen AEL Limassol, dem moldauischen Zimbru, dem angolanischen Progresso sowie bei mehreren Teams auf den Kapverden unter Vertrag.

92 Länderspiele

Der erfahrene Torhüter hat 92 Länderspiele für die kapverdische Nationalmannschaft absolviert.

Nun, mit 40 Jahren und immer noch auf hohem Niveau spielend, könnte Vozinhas Karriere in Brasilien weitergehen. Ein paar glanzvolle Abende bei der WM scheinen seine Zukunft auf Vereinsebene verändert zu haben.

VozinhaWM 2026KapverdenBrasilien Série BFußball Transfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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