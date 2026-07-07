Cristiano Ronaldo beendet seine WM-Karriere

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat sein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestritten. Nach der Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale der WM 2026 bestätigte er, dass dieses Turnier das letzte seiner Karriere war.

Damit verabschiedet sich einer der berühmtesten Stürmer der Fußballgeschichte von den Weltmeisterschaften, ohne den Weltmeistertitel gewonnen zu haben.

Ronaldos WM-Statistiken

Cristiano Ronaldo absolvierte insgesamt 27 Spiele bei Weltmeisterschaften.

Seine Gesamtbilanz:

Spiele — 27;

Tore — 11;

Vorlagen — 2;

Gelbe Karten — 4.

Diese Ergebnisse sichern dem portugiesischen Stürmer einen Platz als einer der bekanntesten Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Spanien setzt den Schlusspunkt

Im Achtelfinale der WM 2026 traf Portugal auf Spanien.

In einer hart umkämpften Partie gewannen die Spanier mit 1:0 und zogen ins Viertelfinale ein. Portugal, angeführt von Ronaldo, schied aus dem Turnier aus.

„Das war meine letzte Weltmeisterschaft“

Nach dem Spiel gab Ronaldo bekannt, dass die WM 2026 die letzte seiner aktiven Laufbahn war.

Mit dieser Entscheidung ist sein Weg bei Weltmeisterschaften offiziell beendet. Ronaldo erzielte 11 Tore bei Weltmeisterschaften, konnte aber den großen Titel nicht gewinnen.

WM 2026 geht weiter

Die Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Der amtierende Weltmeister ist die argentinische Nationalmannschaft.

Ronaldo konnte den WM-Pokal nicht in die Höhe stemmen, aber sein Vermächtnis, seine Tore und seine Rekorde werden für immer in der Fußballgeschichte bleiben.