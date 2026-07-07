Cristiano Ronaldo beendet seine WM-Karriere

·174·Sport
Cristiano Ronaldo beendet seine WM-Karriere

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat sein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestritten. Nach der Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale der WM 2026 bestätigte er, dass dieses Turnier das letzte seiner Karriere war.

Damit verabschiedet sich einer der berühmtesten Stürmer der Fußballgeschichte von den Weltmeisterschaften, ohne den Weltmeistertitel gewonnen zu haben.

Ronaldos WM-Statistiken

Cristiano Ronaldo absolvierte insgesamt 27 Spiele bei Weltmeisterschaften.

Seine Gesamtbilanz:

  • Spiele — 27;

  • Tore — 11;

  • Vorlagen — 2;

  • Gelbe Karten — 4.

Diese Ergebnisse sichern dem portugiesischen Stürmer einen Platz als einer der bekanntesten Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Spanien setzt den Schlusspunkt

Im Achtelfinale der WM 2026 traf Portugal auf Spanien.

In einer hart umkämpften Partie gewannen die Spanier mit 1:0 und zogen ins Viertelfinale ein. Portugal, angeführt von Ronaldo, schied aus dem Turnier aus.

„Das war meine letzte Weltmeisterschaft“

Nach dem Spiel gab Ronaldo bekannt, dass die WM 2026 die letzte seiner aktiven Laufbahn war.

Mit dieser Entscheidung ist sein Weg bei Weltmeisterschaften offiziell beendet. Ronaldo erzielte 11 Tore bei Weltmeisterschaften, konnte aber den großen Titel nicht gewinnen.

WM 2026 geht weiter

Die Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Der amtierende Weltmeister ist die argentinische Nationalmannschaft.

Ronaldo konnte den WM-Pokal nicht in die Höhe stemmen, aber sein Vermächtnis, seine Tore und seine Rekorde werden für immer in der Fußballgeschichte bleiben.

Cristiano RonaldoPortugalWeltmeisterschaftFußballFIFA
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wer hat den für Ronaldo bestimmten Karakalpak-Chapan letztendlich erhalten?Wer hat den für Ronaldo bestimmten Karakalpak-Chapan letztendlich erhalten?Heute, 12:08Cristiano Ronaldo verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft: Die Tränen einer LegendeCristiano Ronaldo verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft: Die Tränen einer LegendeHeute, 11:59Infantino äußert sich erstmals zum Balogun-StreitInfantino äußert sich erstmals zum Balogun-StreitHeute, 11:30Mourinho freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jude BellinghamMourinho freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jude BellinghamHeute, 11:26WM-2026-Held Vozinha erhält Angebote aus BrasilienWM-2026-Held Vozinha erhält Angebote aus BrasilienHeute, 11:23Ronaldo bedankt sich bei Martinez nach dessen AbschiedRonaldo bedankt sich bei Martinez nach dessen AbschiedHeute, 11:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan