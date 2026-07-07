Der US-Dollar wird 241 Jahre alt: Wie wurde er zur Weltwährung?

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Der US-Dollar wird 241 Jahre alt: Wie wurde er zur Weltwährung?

Der US-Dollar ist 241 Jahre alt geworden. Am 6. Juli 1785 erklärte der Kontinentalkongress ihn zur offiziellen Währung des Landes.

Heute nimmt der Dollar nicht nur in den USA, sondern auch in der Weltwirtschaft einen bedeutenden Stellenwert ein. Er wird umfassend für internationale Handelsverträge, Interbankenüberweisungen und in den Währungsreserven der Staaten genutzt.

Aktuellen Schätzungen zufolge werden etwa 60 Prozent der weltweiten Währungsreserven in Dollar gehalten. Fast die Hälfte aller Transaktionen im internationalen Zahlungssystem SWIFT wird ebenfalls in der US-Währung abgewickelt.

In den letzten Jahren versuchen einige Länder, den Handel in nationalen Währungen auszuweiten. Auch die Debatten über eine Dedollarisierung haben zugenommen. Bisher konnte jedoch keine andere Währung die Position des Dollars im globalen Finanzsystem vollständig ersetzen.

In Zeiten von Wirtschaftskrisen und politischer Instabilität wählen Investoren den Dollar oft als relativ sicheren Hafen. Aus diesem Grund behauptet der US-Dollar weiterhin seine Stellung als internationale Verrechnungs- und Reservewährung.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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