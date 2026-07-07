Unai Simón schreibt WM-Geschichte

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Unai Simón schreibt WM-Geschichte

Der Torhüter der spanischen Nationalmannschaft, Unai Simón, blieb im Achtelfinale der WM 2026 gegen Portugal ohne Gegentor.

Nach dem 1:0-Sieg Spaniens erreichte Simón eine Marke, die noch kein Torhüter in der Geschichte der Weltmeisterschaften zuvor erreicht hat.

Sechs Spiele in Folge ohne Gegentor

Laut Sportstar ist Unai Simón der erste Torhüter in der Geschichte der Weltmeisterschaften, der in sechs aufeinanderfolgenden Spielen seinen Kasten sauber gehalten hat.

Dieser Rekord unterstreicht erneut die Beständigkeit des spanischen Torhüters und die Stabilität der Defensive des Teams.

Zengas 36 Jahre alter Rekord gebrochen

Die bisherige Bestmarke hielt der legendäre italienische Torhüter Walter Zenga.

Er blieb bei der Weltmeisterschaft 1990 in fünf aufeinanderfolgenden Spielen ohne Gegentor. Simón übertraf dieses Ergebnis im Spiel gegen Portugal.

Auch Portugal scheiterte an der Mauer

Im Achtelfinale der WM 2026 besiegte Spanien Portugal mit 1:0.

Die portugiesischen Spieler konnten Simón während des gesamten Spiels nicht überwinden. Damit erreichte die historische Serie des spanischen Torhüters sechs Spiele.

Simóns Länderspiel-Statistik

Unai Simón hat insgesamt 63 Länderspiele für die spanische Nationalmannschaft bestritten.

Seine Gesamtstatistik:

  • Spiele — 63;

  • Gegentore — 48;

  • Spiele ohne Gegentor — 29.

Simón ist nun nicht mehr nur ein verlässlicher Rückhalt für Spanien, sondern hat einen neuen Maßstab in der WM-Geschichte gesetzt.

Unai SimónSpanienWeltmeisterschaftFußballRekorde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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