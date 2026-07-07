WM 2026: Tickets angeblich für bis zu 2.000 Dollar verkauft

Einige Fans, die zur WM 2026 gereist sind, um die usbekische Nationalmannschaft zu unterstützen, beklagen, dass die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt massiv gestiegen sind.

Berichten in sozialen Netzwerken zufolge wurden einige Tickets mit einem offiziellen Preis von 200 bis 400 Dollar für 900 bis 2.000 Dollar angeboten. Infolgedessen berichten einige Fans, die bis in die USA gereist waren, dass sie nicht ins Stadion gelangen konnten.

Offizielle Tickets auf dem Zweitmarkt drastisch verteuert

Fans berichten, dass es zu einem großen Problem geworden sei, Tickets für Spiele mit Beteiligung der usbekischen Nationalmannschaft zu finden.

Preise auf dem Zweitmarkt:

offizieller Preis — etwa 200–400 Dollar;

Zweitmarkt — ab 900 Dollar;

einzelne Angebote — bis zu 1.500–2.000 Dollar.

Solche Preise stellten eine zusätzliche Belastung für Fans dar, die bereits Hotel, Flug und andere Reisekosten bezahlt hatten.

UFA: FIFA kontrolliert den Ticketverkauf

Der usbekische Fußballverband (UFA) teilte mit, dass der Prozess des Ticketverkaufs und der Verteilung vollständig unter der Kontrolle der FIFA stand.

Nach Angaben des Verbandes wurden die offiziellen Preise für die Gruppenspiele auf 140 bis 700 Dollar festgelegt.

Die FIFA-Regeln erlauben es Ticketinhabern, ihre Karten über die offizielle Resale-Plattform der Organisation weiterzuverkaufen. Die UFA betonte, dass sie nicht die Befugnis habe, diesen Prozess zu verbieten oder zu stoppen.

Schwere Vorwürfe gegen bestimmte Personen

Fans behaupten, dass lokale Blogger und Personen mit Verbindungen zu Fußballstrukturen am Wiederverkauf der Tickets zu überhöhten Preisen beteiligt waren.

Anonymen Quellen zufolge gab es Fälle, in denen Mitarbeiter, die in UFA-nahen Strukturen tätig sind, am Spieltag Tickets für bis zu 1.500 Dollar anboten.

Bisher wurden jedoch keine offiziellen Untersuchungsergebnisse oder öffentlichen Beweise veröffentlicht, die diese Behauptungen bestätigen.

14.000 Tickets waren für usbekische Fans reserviert

Zuvor wurde berichtet, dass die FIFA etwa 14.000 Tickets für usbekische Fans bereitgestellt hatte.

Dennoch berichten einige Fans, dass sie über offizielle Kanäle keine Tickets erwerben konnten und anschließend mit den extrem hohen Preisen der Wiederverkäufer konfrontiert wurden.

Das historische Debüt Usbekistans endete erfolglos

Die usbekische Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal in der Geschichte an einer WM teil. Das Team unter der Leitung von Fabio Cannavaro bestritt vier Spiele in Gruppe K und schaffte es nicht in die K.-o.-Runde.

Ergebnisse der Nationalmannschaft:

1:3-Niederlage gegen Kolumbien;

0:5-Niederlage gegen Portugal;

1:3-Niederlage gegen Kongo.

Die Ergebnisse bei der WM sind Geschichte, doch die Fans beschäftigt nun eine andere Frage: Wer hat die tausenden für Usbeken reservierten Tickets erhalten und nach welchem Verfahren?