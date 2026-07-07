Der legendäre brasilianische Stürmer Neymar hat nach dem enttäuschenden Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Norwegen im MetLife Stadium bedeutete für die „Pentacampeões“ das Aus im Achtelfinale. Dies ist das schlechteste WM-Ergebnis für Brasilien seit 1990, berichtet Goal.com. berichtet .

Nach Spielende gab der 34-jährige Neymar seine Entscheidung bekannt. Obwohl er in den Schlussminuten per Elfmeter sein 80. Länderspieltor erzielte, konnte er die Niederlage nicht mehr abwenden. Nach der Partie, in der Erling Haaland einen Doppelpack schnürte, konnte Neymar seine Tränen nicht zurückhalten und fasste gegenüber Journalisten kurz zusammen: „Es ist alles vorbei.“

Der Abschied der Legende und die Bitte des Vaters

Neymars Entscheidung hat die Fußballwelt erschüttert. Sein Vater, Neymar Senior, richtete jedoch über soziale Medien einen emotionalen Appell an seinen Sohn und forderte ihn auf, nicht komplett mit dem Fußball aufzuhören. Laut Goal.com bat der Vater seinen Sohn, seine Karriere auf Vereinsebene fortzusetzen und weiterhin für seine Familie und die Fans aufzulaufen.

„Als Vater bitte ich dich um eines. Ney, bitte spiel weiter Fußball“, schrieb der Vater des Spielers. Dieser Appell kommt vor dem Hintergrund, dass Neymar aufgrund jahrelanger Verletzungsprobleme mental erschöpft ist und sogar darüber nachdenkt, seine Fußballschuhe auch im Verein an den Nagel zu hängen. Zur Information: Neymar war nach einem langen Genesungsprozess in den endgültigen Kader der brasilianischen Nationalmannschaft unter Carlo Ancelotti berufen worden.

Neymar hat sich in die Geschichtsbücher des brasilianischen Fußballs eingeschrieben. In seiner 16-jährigen Länderspielkarriere absolvierte er 130 Spiele, erzielte 80 Tore und gab 59 Vorlagen. Damit übertraf er den legendären Pelé und wurde zum besten Torschützen in der Geschichte des Landes. Zudem gewann er den Confederations Cup 2013 und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016.

Serie von Niederlagen gegen Europäer

Die Niederlage gegen Norwegen hat die Krise im brasilianischen Fußball erneut verdeutlicht. Es war die siebte Niederlage der „Seleção“ in Folge gegen einen europäischen Gegner in einer K.-o.-Phase bei Weltmeisterschaften. Obwohl Neymar an vier Weltmeisterschaften teilnahm, konnte er den ersehnten Titel nicht gewinnen.

Bislang bleibt Neymars Zukunft auf Vereinsebene ungewiss. Fans und Experten hoffen, dass er auf die Worte seines Vaters hört und noch mindestens einige Saisons auf höchstem Niveau spielt. Auch für die Fußballfans in Usbekistan waren Neymars Aktionen auf dem Platz stets ein Genuss, da er als einer der talentiertesten Techniker unserer Zeit gilt.