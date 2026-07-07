Für die brasilianische Nationalmannschaft, den fünffachen Weltmeister, wurde das jüngste Großturnier zu einem Albtraum. Eine Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der in Nordamerika ausgetragenen Weltmeisterschaft und die Tore von Erling Haaland führten zum vorzeitigen Ausscheiden der „Pentacampeones“. Diese Niederlage hat sowohl bei Fans als auch bei Experten ernsthafte Fragen über die Zukunft des Teams und Cheftrainer Carlo Ancelotti aufgeworfen. Dies berichtet Goal.com .

Laut der Analyse von Goal.com fand die brasilianische Nationalmannschaft während des gesamten Turniers nicht zu ihrem Spiel. Die übermäßige Abhängigkeit von Vinicius Junior und das Ungleichgewicht im Kader waren deutlich zu erkennen. Der erfahrene italienische Trainer Carlo Ancelotti, der vor einem Jahr kam, um Brasilien wieder an die Weltspitze zu führen, steht nun vor dem Rücktritt. Obwohl der Trainer betont, dies sei keine Krise, sondern der „Beginn eines neuen Zyklus“, fordert die brasilianische Öffentlichkeit drastische Veränderungen.

Überalterter Kader und taktische Fehler

Als einer der Hauptgründe für das Scheitern wird die Kaderzusammenstellung von Carlo Ancelotti genannt. Anstatt neue Talente einzubinden, vertraute der Trainer zu sehr auf alternde Veteranen, die ihr früheres Leistungsniveau verloren haben. So lag das Durchschnittsalter der Torhüter bei 34 Jahren, während der Großteil der Abwehrreihe über 31 Jahre alt war. Insbesondere Verteidiger wie Danilo und Alex Sandro konnten mit dem Tempo des modernen Fußballs nicht mithalten und wurden zur Schwachstelle Brasiliens.

Auch im Mittelfeld war die Situation alles andere als ideal. Der 34-jährige Casemiro und der 32-jährige Fabinho fungierten als Anker des Teams, doch ihre körperliche Verfassung reichte bei Spielen mit hohem Tempo nicht aus. Obwohl junge Spieler wie Rayan und Danilo berufen wurden, konnten sie sich keinen festen Platz in der Startelf sichern. In seinem Interview nach dem Spiel gab Ancelotti zu, dass der brasilianische Fußball dringend „frisches Blut“ und junge Talente auf hohem Niveau benötigt.

Schritte in die Zukunft

Das frühe Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft hat im Land eine Welle des Protests ausgelöst. Experten betonen, dass der Spielstil und die Prinzipien der Kaderbildung veraltet seien. Die Hauptprobleme sind wie folgt:

Ein übermäßig alternder Kader und Anfälligkeit gegen schnelle Gegenangriffe;

Übermäßige Abhängigkeit von der individuellen Klasse von Vinicius Junior im Angriff;

Mangel an Kreativität im zentralen Mittelfeld;

Positionsfehler in der Abwehr und Unfähigkeit, Stürmer wie Erling Haaland zu stoppen.

Derzeit muss der brasilianische Fußballverband entscheiden, ob die Zusammenarbeit mit Carlo Ancelotti fortgesetzt oder ein neuer Trainer gesucht werden soll. Obwohl der italienische Trainer an ein solides Fundament im Team glaubt, stehen für Fans und Medien die Ergebnisse an erster Stelle. Für eine Fußballnation wie Brasilien ist das Aus im Achtelfinale der Weltmeisterschaft nicht nur Pech, sondern ein Zeichen für eine systemische Krise.