Redmi Turbo 6 Max: Neuer Riese mit 7-Zoll-Display und riesigem Akku in Entwicklung

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Redmi Turbo 6 Max: Neuer Riese mit 7-Zoll-Display und riesigem Akku in Entwicklung

Auf dem Smartphone-Markt kehrt die Ära der „Phablets“ zurück, die vor einigen Jahren aus der Mode gekommen war. Chinesische Tech-Giganten konzentrieren sich wieder auf Geräte mit riesigen Displays. Laut dem Insider Digital Chat Station wird unter der Marke Redmi ein neues Modell mit einem extrem großen Bildschirm und Flaggschiff-Funktionen entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Es wird erwartet, dass diese Neuheit unter dem Namen Redmi Turbo 6 Max auf den Markt kommt. Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein riesiges 7-Zoll-Display. Es ist erwähnenswert, dass solche großformatigen Smartphones früher hauptsächlich dem Budget-Segment angehörten, während das neue Modell mit einem völlig anderen Ansatz präsentiert wird, nämlich mit High-End-Technologie.

Technische Daten auf Flaggschiff-Niveau

Berichten zufolge wird der Bildschirm des Smartphones nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Qualität beeindrucken. Das Gerät soll mit einem Display mit 2K-Auflösung ausgestattet sein. Dies ermöglicht es Benutzern, Inhalte in hoher Qualität anzusehen und Spiele mit maximalen Details zu spielen. Zudem wird das Gerät von der leistungsstärksten Top-Plattform der MediaTek Dimensity 9000-Serie angetrieben.

Ein großer Bildschirm und ein leistungsstarker CPU erfordern natürlich viel Energie. Aus diesem Grund planen die Hersteller, das Redmi Turbo 6 Max mit einem Akku mit extrem hoher Kapazität auszustatten. Obwohl die genaue Kapazität des Akkus noch nicht bekannt gegeben wurde, wird erwartet, dass er deutlich größer sein wird als die auf dem Markt üblichen 5000 mAh-Akkus.

Marktposition und erwartete Veröffentlichung

Derzeit verkauft sich die Redmi Turbo 5-Serie auf dem chinesischen Markt sehr erfolgreich. Der Vertreter der neuen Generation, das Turbo 6 Max, könnte den Erfolg seiner Vorgänger wiederholen oder sogar übertreffen. Der Insider merkt an, dass die offizielle Vorstellung dieses Phablets für Anfang 2027 geplant ist.

Digital Chat Station hatte bereits zuvor die Spezifikationen der Modelle Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro sowie die Veröffentlichung des Realme GT 7 Pro mit einem Samsung-Display korrekt vorhergesagt. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit der Informationen über das neue Redmi. Diese Nachricht ist sicherlich auch für Nutzer in Usbekistan interessant, da Produkte der Marke Redmi in unserem Land für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis sehr beliebt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Smartphone-Industrie wieder einmal in Richtung großer Bildschirme bewegt. Während 7-Zoll-Geräte früher als unhandlich und schwer galten, könnten moderne randlose Display-Technologien und leichte Gehäuse dem Redmi Turbo 6 Max ermöglichen, den Nutzern ein neues und komfortables Erlebnis zu bieten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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