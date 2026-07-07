Microsoft startet große Reform in der Gaming-Branche: Xbox entlässt Tausende Mitarbeiter

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Microsoft startet große Reform in der Gaming-Branche: Xbox entlässt Tausende Mitarbeiter

Der Tech-Gigant Microsoft hat die größten strukturellen Veränderungen in der Geschichte seiner Gaming-Sparte Xbox angekündigt. Das Unternehmen plant nicht nur den Abbau von Tausenden Stellen, sondern auch den Verkauf oder die Überführung von vier großen Spielestudios in die unabhängige Verwaltung. Dieser Schritt wird mit dem verschärften Wettbewerb auf dem globalen Gaming-Markt und dem Ausbleiben der erwarteten finanziellen Ergebnisse begründet. Dies berichtet Nachrichtenquelle ixbt.com.

Laut Informationen von ixbt.com werden im Zuge der geplanten Umstrukturierung insgesamt 4.800 Mitarbeiter entlassen, davon 1.600 direkt aus der Xbox-Sparte. In einem Schreiben an die Belegschaft bestätigte Xbox-Chefin Asha Sharma, dass der Personalbestand der Sparte bis Juli 2027 um fast 15 % reduziert wird. Dieser Prozess betrifft auch große Marken wie Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard und Mojang.

Das Schicksal der Studios und neue Eigentümer

Der aufsehenerregendste Teil der Reformen ist das Ausscheiden von vier bekannten Studios aus dem Microsoft-Konzern. Insbesondere die Studios Double Fine Productions und Compulsion Games kehren in die unabhängige Verwaltung zurück. Ihre Gründer, Tim Schafer und Guillaume Provost, übernehmen die Kontrolle über die Teams und führen die Projekte eigenständig fort. Die Studios behalten ihre geistigen Eigentumsrechte und Spielekataloge.

Zudem wurden Vereinbarungen zum Verkauf von Ninja Theory, den Schöpfern der Hellblade-Reihe, sowie Undead Labs, den Autoren von State of Decay, getroffen. Die neuen Eigentümer übernehmen die Verantwortung für die Fertigstellung erwarteter Projekte wie Senua und State of Decay 3. Die Zukunft des Arkane-Studios, das am Blade-Spiel arbeitet, bleibt vorerst offen; sein Schicksal wird nach mehrmonatigen Beratungen entschieden.

Finanzkrise und Strategiewechsel

Asha Sharma betonte, dass diese drastischen Maßnahmen auf die verschlechterte finanzielle Performance der Xbox-Sparte zurückzuführen sind. Berichten zufolge war die Rentabilität der Sparte 3- bis 10-mal niedriger als bei anderen konkurrierenden Plattformen. Microsoft hatte seinerzeit massiv auf Game Pass-Abonnements und den massiven Aufkauf von Studios gesetzt, doch diese Bereiche konnten das erwartete Wachstum nicht erzielen.

Analysen zufolge verlor Xbox durchschnittlich 64 Cent für jeden investierten Dollar. Microsoft will sich nun mehr auf Qualität statt auf Quantität konzentrieren. Das Unternehmen wird sich auf die Entwicklung seiner größten Spiele-Franchises und Plattformen fokussieren. Mojang, der Schöpfer von Minecraft, und King, der Autor von Candy Crush, unterstehen nun direkt Asha Sharma, da sie sich bereits zu unabhängigen Plattformen mit riesigem Publikum entwickelt haben.

Für Gamer und Branchenexperten in Usbekistan mag diese Nachricht überraschend kommen, da viele von Xbox-Studios entwickelte Projekte auch in unserer Region beliebt sind. Dennoch verspricht Microsoft, dass bisher kein angekündigtes Spieleprojekt eingestellt wird und alle Verpflichtungen erfüllt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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