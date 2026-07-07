Bayern München sendet offizielle Anfrage an Real Madrid für Vinícius

·187·Sport
Bayern München sendet offizielle Anfrage an Real Madrid für Vinícius

Der FC Bayern München hat eine offizielle Anfrage bezüglich des Transfers des Real Madrid-Stürmers Vinícius Júnior gestellt.

Laut dem Insider Ekrem Konur könnte der brasilianische Star im Sommertransferfenster zum Verkauf stehen. Dies soll an den Forderungen des Spielers für einen neuen Vertrag und der Laufzeit der aktuellen Vereinbarung liegen.

Real Madrid ist bereit, Angebote zu prüfen

Der Quelle zufolge ist der Madrider Verein nicht abgeneigt, eingehende Angebote für Vinícius zu prüfen.

Die Führung von Real Madrid möchte den Spieler später nicht ablösefrei verlieren, da Vinícius ab dem 1. Januar 2027 das Recht hätte, als freier Agent mit anderen Vereinen zu verhandeln.

Sollte daher keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt werden, könnte das Sommertransferfenster entscheidend werden.

Das Hauptproblem ist die Gehaltsfrage

Die Zeitung Marca berichtete zuvor, dass Real Madrid und die Seite des Spielers vereinbart hatten, die Vertragsverhandlungen nach dem Ende der Weltmeisterschaft wieder aufzunehmen.

Es hieß, diese Entscheidung sei getroffen worden, um Vinícius' Teilnahme am Turnier nicht zu beeinträchtigen.

Die Hauptstreitigkeit zwischen den Parteien liegt jedoch bei den finanziellen Bedingungen. Derzeit beträgt das Jahresgehalt des Spielers etwa 20 Millionen Euro.

Die Seite von Vinícius fordert eine Erhöhung auf etwa 30 Millionen Euro. Die Führung von Real Madrid gibt an, dass es schwierig sei, eine solche Bedingung zu akzeptieren.

Bayern München beobachtet die Situation

Die offizielle Anfrage des Münchner Vereins hat die Transfergerüchte um Vinícius weiter angeheizt.

Bisher gibt es keine Informationen über eine konkrete Summe, die von Bayern geboten wurde. Auch wurde nicht bekannt gegeben, zu welchem Preis Real Madrid bereit wäre, den Spieler zu verkaufen.

Sollten die Vertragsverhandlungen jedoch erneut scheitern, könnte der deutsche Gigant versuchen, die Situation auszunutzen.

Vinícius' Statistiken aus der letzten Saison

Der brasilianische Fußballer bestritt in der Saison 2025/26 insgesamt 53 Spiele in allen Wettbewerben.

In diesen Spielen hat er:

  • 22 Tore erzielt;

  • 14 Vorlagen gegeben.

Vinícius bleibt einer der wichtigsten Offensivspieler von Real Madrid. Die große Frage ist nun: Können sich die Parteien auf einen neuen Vertrag einigen oder wird Bayern einen großen Transfer tätigen?

Bayern MünchenReal MadridVinícius JúniorTransfergerüchteLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Everton beginnt Verhandlungen über den Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed SpenceEverton beginnt Verhandlungen über den Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed SpenceHeute, 15:15John Terry: Jude Bellinghams Spielstil ähnelt dem von Zinedine ZidaneJohn Terry: Jude Bellinghams Spielstil ähnelt dem von Zinedine ZidaneHeute, 14:30Real Madrid soll Kontakt zu Enzo Fernández aufgenommen habenReal Madrid soll Kontakt zu Enzo Fernández aufgenommen habenHeute, 14:16Neymar beendet Nationalmannschaftskarriere: Vater richtet emotionalen Appell an den StarNeymar beendet Nationalmannschaftskarriere: Vater richtet emotionalen Appell an den StarHeute, 13:52Die Krise der brasilianischen Nationalmannschaft: Warum scheiterten Carlo Ancelotti und die Stars?Die Krise der brasilianischen Nationalmannschaft: Warum scheiterten Carlo Ancelotti und die Stars?Heute, 13:18WM 2026: Tickets angeblich für bis zu 2.000 Dollar verkauftWM 2026: Tickets angeblich für bis zu 2.000 Dollar verkauftHeute, 12:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan