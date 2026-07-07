Bayern München sendet offizielle Anfrage an Real Madrid für Vinícius

Der FC Bayern München hat eine offizielle Anfrage bezüglich des Transfers des Real Madrid-Stürmers Vinícius Júnior gestellt.

Laut dem Insider Ekrem Konur könnte der brasilianische Star im Sommertransferfenster zum Verkauf stehen. Dies soll an den Forderungen des Spielers für einen neuen Vertrag und der Laufzeit der aktuellen Vereinbarung liegen.

Real Madrid ist bereit, Angebote zu prüfen

Der Quelle zufolge ist der Madrider Verein nicht abgeneigt, eingehende Angebote für Vinícius zu prüfen.

Die Führung von Real Madrid möchte den Spieler später nicht ablösefrei verlieren, da Vinícius ab dem 1. Januar 2027 das Recht hätte, als freier Agent mit anderen Vereinen zu verhandeln.

Sollte daher keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt werden, könnte das Sommertransferfenster entscheidend werden.

Das Hauptproblem ist die Gehaltsfrage

Die Zeitung Marca berichtete zuvor, dass Real Madrid und die Seite des Spielers vereinbart hatten, die Vertragsverhandlungen nach dem Ende der Weltmeisterschaft wieder aufzunehmen.

Es hieß, diese Entscheidung sei getroffen worden, um Vinícius' Teilnahme am Turnier nicht zu beeinträchtigen.

Die Hauptstreitigkeit zwischen den Parteien liegt jedoch bei den finanziellen Bedingungen. Derzeit beträgt das Jahresgehalt des Spielers etwa 20 Millionen Euro.

Die Seite von Vinícius fordert eine Erhöhung auf etwa 30 Millionen Euro. Die Führung von Real Madrid gibt an, dass es schwierig sei, eine solche Bedingung zu akzeptieren.

Bayern München beobachtet die Situation

Die offizielle Anfrage des Münchner Vereins hat die Transfergerüchte um Vinícius weiter angeheizt.

Bisher gibt es keine Informationen über eine konkrete Summe, die von Bayern geboten wurde. Auch wurde nicht bekannt gegeben, zu welchem Preis Real Madrid bereit wäre, den Spieler zu verkaufen.

Sollten die Vertragsverhandlungen jedoch erneut scheitern, könnte der deutsche Gigant versuchen, die Situation auszunutzen.

Vinícius' Statistiken aus der letzten Saison

Der brasilianische Fußballer bestritt in der Saison 2025/26 insgesamt 53 Spiele in allen Wettbewerben.

In diesen Spielen hat er:

22 Tore erzielt;

14 Vorlagen gegeben.

Vinícius bleibt einer der wichtigsten Offensivspieler von Real Madrid. Die große Frage ist nun: Können sich die Parteien auf einen neuen Vertrag einigen oder wird Bayern einen großen Transfer tätigen?