Ereignis des Jahrhunderts: 7,6 Milliarden Menschen werden den Asteroiden Apophis 2029 mit bloßem Auge sehen

Im April 2029 wird die Weltbevölkerung eines der erstaunlichsten astronomischen Ereignisse des 21. Jahrhunderts erleben. Der Asteroid 9942 Apophis wird so nah an unserem Planeten vorbeifliegen, dass fast 90 % der Weltbevölkerung – etwa 7,6 Milliarden Menschen – ihn mit bloßem Auge beobachten können. Von Wissenschaftlern erstellte Sichtbarkeitskarten haben die Details dieses einzigartigen Ereignisses enthüllt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Apophis wird nicht wie ein heller Meteor über den Himmel ziehen, sondern als heller Punkt erscheinen, der sich langsam vor dem Hintergrund der Sterne bewegt. Laut ixbt.com wird seine Geschwindigkeit bei der größten Annäherung pro Minute dem Durchmesser des Vollmonds entsprechen. Dies ermöglicht es selbst Amateurbeobachtern, die Bewegung des Asteroiden ohne Teleskop zu verfolgen.

Beste Beobachtungspunkte und Zeitpunkt

Der Asteroid erreicht seine maximale Helligkeit in der Nacht des 13. April 2029 (Taschkent-Zeit). Berechnungen zufolge wird sich der Himmelskörper zu diesem Zeitpunkt über Kamerun befinden. Die besten Beobachtungsbedingungen herrschen in Afrika, weiten Teilen Asiens (einschließlich Usbekistan und Nachbarländern), dem östlichen Südamerika und Teilen Europas. Bei klarem Wetter können insgesamt 3,9 Milliarden Menschen ihn in seiner hellsten Phase sehen.

Apophis kommt der Erde am 14. April am nächsten. Er wird in einer Höhe von nur 31.600 Kilometern über dem Atlantischen Ozean an unserem Planeten vorbeifliegen. Zum Vergleich: Dies ist sogar niedriger als die Umlaufbahn geostationärer Satelliten. NASA-Experten schließen trotz der geringen Entfernung eine Kollision des Asteroiden mit Raumfahrzeugen aus.

Gefahr gebannt: Wissenschaftliche Möglichkeiten

Interessanterweise schien die Lage bei der Entdeckung von Apophis im Jahr 2004 noch recht ernst. Damals schätzten Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde auf 1 zu 37. Jahrelange Beobachtungen halfen jedoch, die Umlaufbahn des Asteroiden zu präzisieren, und bestätigten, dass für die nächsten hundert Jahre keine Gefahr besteht. Heute wird dieser Vorbeiflug nicht als potenzielle Bedrohung, sondern als einzigartiges wissenschaftliches Labor betrachtet.

Wissenschaftler erwarten mit Spannung, wie das starke Gravitationsfeld der Erde Apophis beeinflussen wird. Es wird vermutet, dass die Schwerkraft unseres Planeten die Flugbahn des Asteroiden leicht verändern, Erdrutsche auf seiner Oberfläche auslösen oder verborgene Schichten uralten Gesteins freilegen könnte. Alle großen Observatorien weltweit werden diesen Prozess genau beobachten.

Auch für Astronomie-Fans in Usbekistan verspricht dieses Ereignis unvergesslich zu werden, da die geografische Lage unserer Region sehr günstig ist, um den Flug des Asteroiden in der Nacht zu beobachten. Die Annäherung eines so großen Himmelskörpers ist ein seltenes Ereignis in der Menschheitsgeschichte und schlägt ein neues Kapitel in der Erforschung der Geheimnisse des Universums auf.