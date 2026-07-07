John Terry: Jude Bellinghams Spielstil ähnelt dem von Zinedine Zidane

Der ehemalige englische Kapitän John Terry hat die phänomenale Leistung des Real-Madrid-Stars Jude Bellingham bei der Weltmeisterschaft gelobt. Der legendäre Verteidiger verglich den 21-jährigen Mittelfeldspieler mit einer der größten Figuren der Fußballgeschichte — Zinedine Zidane. Terry ist der Meinung, dass Bellingham derzeit die wichtigste Figur im Kader der „Three Lions“ ist. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach dem dramatischen Spiel gegen Mexiko, das mit einem 3:2-Sieg für England endete, konnte Terry seine Bewunderung nicht verbergen. In diesem Spiel erzielte Jude Bellingham einen Doppelpack und sicherte seinem Team den Einzug ins Viertelfinale. Laut Goal.com betonte Terry in der Sendung Piers Morgan Uncensored, dass ihn Bellinghams Bewegungen an Zidane in seiner Glanzzeit erinnern.

"Als ich Jude neulich spielen sah, habe ich ihn mit Zinedine Zidane verglichen. Vielleicht ist das ein gewagter Vergleich, aber seine Bewegungen auf dem Platz sind einfach unglaublich. Seine beiden Tore und seine Spielkontrolle sind eine wahre Meisterleistung", sagte Chelsea-Legende John Terry.

Duell gegen Norwegen und die größte Gefahr

Die englische Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale auf Norwegen. John Terry mahnte die Schützlinge von Thomas Tuchel zur Vorsicht im kommenden Spiel. Seiner Meinung nach ist Arsenal-Kapitän Martin Odegaard der gefährlichste Spieler im skandinavischen Kader. Terry sagte, dass die Siegchancen Englands drastisch steigen würden, wenn sie Odegaard stoppen könnten.

"Norwegen ist eine sehr disziplinierte Mannschaft. Alle ihre Angriffe und der Spielaufbau laufen über Martin Odegaard. Wenn England ihn und Erling Haaland neutralisieren kann, haben wir eine große Chance, die nächste Runde zu erreichen", fügte der ehemalige Verteidiger hinzu.

Terry erkannte auch an, dass der Erfolg der englischen Nationalmannschaft nicht nur von Bellingham abhängt, sondern dass sich ein Führungsquartett im Team gebildet hat. Auf seiner Liste stehen folgende Spieler:

Harry Kane — Erfahrung und Führung in der Offensive;

Jude Bellingham — der Motor des Spiels trotz seines jungen Alters;

Declan Rice — Stabilität im Mittelfeld;

Reece James — Aktivität in Defensive und Offensive.

Nach Ansicht von John Terry werden die körperliche Verfassung und die Fitness dieser Spieler über Englands Schicksal im Titelrennen entscheiden. Derzeit gilt das von Thomas Tuchel betreute Team als einer der Hauptfavoriten des Turniers, doch der Sieg Norwegens über Brasilien ist eine ernsthafte Warnung für jeden Gegner.