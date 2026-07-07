Everton beginnt Verhandlungen über den Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed Spence

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Everton beginnt Verhandlungen über den Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed Spence

Der FC Everton plant eine überraschende Aktion vor dem Ende des Sommertransferfensters. Der Verein zieht ernsthaft die Verpflichtung des Verteidigers von Tottenham und der englischen Nationalmannschaft, Djed Spence, in Betracht. Dieser Transfer ist zum Hauptziel des Klubs von der Merseyside geworden, um die Rechtsverteidigerposition zu stärken. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Informationen von The Athletic beabsichtigt Everton-Trainer David Moyes, die Abwehrreihe des Teams zu verstärken. Da der 25-Jährige beim Londoner Klub keine regelmäßige Spielpraxis erhält, möchte die Führung der Toffees ihn mit dem Versprechen auf einen Stammplatz in der Premier League locken. Konstante Spielzeit hat für Spence in seiner aktuellen Karrierephase Priorität.

Wettbewerb und der Faktor des neuen Trainers

Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi führt derzeit einen grundlegenden Umbruch im Kader durch. Die Ankunft von Verteidigern wie Andy Robertson und Jan Paul van Hecke hat den Wettbewerb in der Abwehr verschärft. Dies wird als einer der Hauptfaktoren angesehen, der es für Djed Spence deutlich schwieriger macht, einen Platz in der Startelf zu finden.

Laut Goal.com absolvierte der Spieler in der Saison 2025/26 30 Premier-League-Spiele, davon 23 in der Startformation. Dennoch zwingen ihn die neuen taktischen Änderungen und Transfers unter De Zerbi dazu, sich Sorgen um seine Zukunft zu machen. Obwohl er bei den Londonern noch einen Vertrag bis Juni 2029 hat, erscheint ein Wechsel zum Goodison Park als logischer Schritt.

David Moyes schätzt die Schnelligkeit und taktische Flexibilität des Spielers sehr. Der Trainer glaubt, dass genau diese Eigenschaften helfen werden, die Probleme in Evertons Defensive zu lösen. Derzeit arbeitet die Vereinsführung daran, die Preisvorstellungen von Tottenham zu prüfen und ein offizielles Angebot vorzubereiten.

Die Merseysider streben an, den Transfer vor dem Start der Saison 2026/27 abzuschließen. Zur Information: Beide Teams sollen ihre ersten Spiele der neuen Saison am Samstag, den 22. August, bestreiten. Die Führung von Everton möchte Spence noch vor dem Heimspiel gegen Crystal Palace registrieren.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, gewinnt Everton nicht nur einen erfahrenen Verteidiger, sondern steigert durch die Verpflichtung eines englischen Nationalspielers auch das Ansehen des Teams. Die erste Phase der Verhandlungen läuft derzeit.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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