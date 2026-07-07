Real Madrid soll Kontakt zu Enzo Fernández aufgenommen haben

Real Madrid hatte zuvor offiziell dementiert, an einem Transfer des Chelsea-Mittelfeldspielers Enzo Fernández zu arbeiten.

Neuen Informationen zufolge haben Vertreter der „Königlichen“ jedoch die Situation um den Argentinier sondiert und erste Gespräche mit seinen Beratern geführt.

Trotz offiziellem Dementi gab es Kontakt

Wie TEAMtalk berichtet, haben Verantwortliche von Real Madrid Kontakt zu den Vertretern von Enzo Fernández aufgenommen.

Gleichzeitig sind die Verhandlungen nach den ersten Gesprächen nicht in eine ernsthafte Phase übergegangen und haben noch kein offizielles Angebot erreicht.

Enzo ist kein Hauptziel mehr

Der Quelle zufolge schätzt die Führung von Real Madrid die Qualität des 25-jährigen Mittelfeldspielers sehr hoch ein.

Dennoch gehört Enzo Fernández derzeit nicht zu den Hauptzielen des Vereins für das Sommertransferfenster. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels des Argentiniers nach Madrid in naher Zukunft gesunken.

Auch die Option Rodri steht nicht zur Debatte

Ein weiterer Name, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, ist Manchester City-Mittelfeldspieler Rodri.

Laut TEAMtalk wird der Spanier jedoch derzeit ebenfalls nicht als realistische Transferoption für die Madrilenen angesehen.

Enzos Bilanz der letzten Saison

Enzo Fernández absolvierte in der vergangenen Saison 54 Pflichtspiele.

In diesen Partien erzielte er:

15 Tore;

7 Vorlagen.

Real Madrid mag Enzo beobachtet und Kontakt zu seinen Vertretern gehabt haben, doch derzeit ist kein großer Transfervorstoß in diese Richtung zu erwarten.