Real Madrid soll Kontakt zu Enzo Fernández aufgenommen haben

·176·Sport
Real Madrid soll Kontakt zu Enzo Fernández aufgenommen haben

Real Madrid hatte zuvor offiziell dementiert, an einem Transfer des Chelsea-Mittelfeldspielers Enzo Fernández zu arbeiten.

Neuen Informationen zufolge haben Vertreter der „Königlichen“ jedoch die Situation um den Argentinier sondiert und erste Gespräche mit seinen Beratern geführt.

Trotz offiziellem Dementi gab es Kontakt

Wie TEAMtalk berichtet, haben Verantwortliche von Real Madrid Kontakt zu den Vertretern von Enzo Fernández aufgenommen.

Gleichzeitig sind die Verhandlungen nach den ersten Gesprächen nicht in eine ernsthafte Phase übergegangen und haben noch kein offizielles Angebot erreicht.

Enzo ist kein Hauptziel mehr

Der Quelle zufolge schätzt die Führung von Real Madrid die Qualität des 25-jährigen Mittelfeldspielers sehr hoch ein.

Dennoch gehört Enzo Fernández derzeit nicht zu den Hauptzielen des Vereins für das Sommertransferfenster. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels des Argentiniers nach Madrid in naher Zukunft gesunken.

Auch die Option Rodri steht nicht zur Debatte

Ein weiterer Name, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, ist Manchester City-Mittelfeldspieler Rodri.

Laut TEAMtalk wird der Spanier jedoch derzeit ebenfalls nicht als realistische Transferoption für die Madrilenen angesehen.

Enzos Bilanz der letzten Saison

Enzo Fernández absolvierte in der vergangenen Saison 54 Pflichtspiele.

In diesen Partien erzielte er:

  • 15 Tore;

  • 7 Vorlagen.

Real Madrid mag Enzo beobachtet und Kontakt zu seinen Vertretern gehabt haben, doch derzeit ist kein großer Transfervorstoß in diese Richtung zu erwarten.

Real MadridEnzo FernándezChelseaPremier LeagueTransfergerüchte
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Everton beginnt Verhandlungen über den Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed SpenceEverton beginnt Verhandlungen über den Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed SpenceHeute, 15:15John Terry: Jude Bellinghams Spielstil ähnelt dem von Zinedine ZidaneJohn Terry: Jude Bellinghams Spielstil ähnelt dem von Zinedine ZidaneHeute, 14:30Bayern München sendet offizielle Anfrage an Real Madrid für ViníciusBayern München sendet offizielle Anfrage an Real Madrid für ViníciusHeute, 14:12Neymar beendet Nationalmannschaftskarriere: Vater richtet emotionalen Appell an den StarNeymar beendet Nationalmannschaftskarriere: Vater richtet emotionalen Appell an den StarHeute, 13:52Die Krise der brasilianischen Nationalmannschaft: Warum scheiterten Carlo Ancelotti und die Stars?Die Krise der brasilianischen Nationalmannschaft: Warum scheiterten Carlo Ancelotti und die Stars?Heute, 13:18WM 2026: Tickets angeblich für bis zu 2.000 Dollar verkauftWM 2026: Tickets angeblich für bis zu 2.000 Dollar verkauftHeute, 12:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan