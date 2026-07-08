Video der Tore vom Spiel Argentinien gegen Ägypten, das von 0:2 auf 3:2 drehte

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Video der Tore vom Spiel Argentinien gegen Ägypten, das von 0:2 auf 3:2 drehte

Das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und Ägypten fand statt. In einer torreichen Begegnung siegten die Argentinier mit 3:2.

Die Ägypter gingen durch Tore von Ibrahim und Ziko in Führung. In der 79. Minute verkürzte Romero den Rückstand. Messi glich in der 83. Minute aus. In der 90.+3. Minute erzielte Enzo Fernández den Siegtreffer für die Argentinier.

Damit zog Argentinien dank eines Super-Comebacks ins Viertelfinale ein.

WM 2026. Achtelfinale
Argentinien – Ägypten 3:2
Tore: Romero 79., Messi 83., Enzo Fernández 90.+3. – Ibrahim 15., Ziko 67.

ArgentinienÄgyptenWeltmeisterschaftFußballComeback
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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