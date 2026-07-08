Der KI-Markt spaltet sich: Werden Open-Source-Modelle Anthropic ersetzen?

Während sich Open-Source-Modelle in der Welt der KI rasant weiterentwickeln, behaupten führende Labore wie Anthropic und OpenAI weiterhin ihre Vormachtstellung. Einer neuen Theorie von Jesse Zhang, dem Leiter von Decagon, zufolge sind Open-Source-Modelle und Frontier-Modelle keine direkten Konkurrenten, sondern komplementäre Systeme. Dies hilft, das wirtschaftliche Gleichgewicht in der Technologiewelt völlig neu zu verstehen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Heute nutzen viele Unternehmen bei der Produktentwicklung zunächst die teuersten und leistungsfähigsten Modelle. Sobald das Produkt jedoch ausgereift ist und die Funktionen standardisiert sind, bevorzugen sie den Wechsel zu günstigeren Open-Source-Alternativen. Jesse Zhang merkt an, dass teure Modelle notwendig sind, um neue Möglichkeiten zu erschließen, während Open-Source-Modelle dazu dienen, fertige Lösungen in die Massenproduktion zu überführen.

Die Kluft zwischen Token-Volumen und Umsatz

Daten des AI-Gateways der Vercel-Plattform bestätigen diese Theorie teilweise. In den letzten Wochen hat das DeepSeek -Modell beim Token-Volumen die Führung übernommen und ein Drittel aller Anfragen abgewickelt. Auch das GLM-5.2-Modell des Z.ai-Labors schaffte es unter die Top Vier. Betrachtet man jedoch die Gesamtkosten, entfällt auf Anthropic immer noch mehr als die Hälfte aller KI-Ausgaben auf der Plattform.

Die Statistiken von OpenRouter zeigen ein ähnliches Bild. Während DeepSeek V4 Flash 5,3 Billionen Token pro Woche verarbeitet, hat das beliebteste teure Modell, Opus 4.8, nur 2 Billionen Anfragen bearbeitet. Allerdings kostet eine Million Token des Opus-Modells 23-mal mehr als beim V4 Flash-Modell. Das bedeutet, dass fortschrittliche Labore mit weniger Anfragen mehr Umsatz generieren.

NVIDIA und der zukünftige Wettbewerb

Es wird erwartet, dass sich die Marktsituation mit dem Erscheinen des Nemotron-Modells von NVIDIA weiter verkompliziert. Dank seiner weitreichenden Verbindungen und der Flexibilität des Modells könnte NVIDIA bald zum Marktführer bei Open-Source-Modellen werden. Dennoch sehen Unternehmen wie Anthropic derzeit keinen Grund zur Sorge, da das Aufgabenspektrum im KI-Bereich so schnell wächst, dass für die komplexesten Vorgänge weiterhin High-End-Modelle erforderlich sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die KI-Wirtschaft zu einem zweistufigen System entwickelt. In den Worten von Jesse Zhang: "Frontier-Labore führen die Entdeckungsphase an, während Open-Source-Modelle die Produktion übernehmen". Obwohl dieses Modell derzeit stabil erscheint, könnten Anthropic und andere Giganten ihre Strategien überdenken müssen, sobald die Intelligenz günstigerer Modelle weiter zunimmt.