Für die lebende Legende der Fußballwelt, Cristiano Ronaldo, war die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika nicht nur ein Abschied vom Turnier, sondern auch eines, das aufgrund einer der härtesten statistischen Marken seiner Karriere in Erinnerung bleiben wird. Das Ausscheiden der portugiesischen Nationalmannschaft im Achtelfinale nach einer Niederlage gegen Spanien markierte das Ende der letzten großen internationalen Kampagne des 41-jährigen Stürmers. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl Cristiano Ronaldo während dieses Turniers drei Tore erzielen konnte, wird seine Leistung auf dem Platz von Analysten scharf kritisiert. Laut den von OptaJoe bereitgestellten Statistiken ist Ronaldo der einzige Stürmer bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2026, der in über 500 Spielminuten kein einziges erfolgreiches Dribbling gegen einen Gegner verbuchen konnte.

Ein Stürmer ohne Dribbling und ein veränderter Stil

Für Ronaldo, der im ersten Jahrzehnt seiner Karriere als Flügelspieler bekannt war, der Verteidiger mit seinen schnellen Vorstößen und Finten verwirrte, zeigt diese Statistik, dass sich sein Spielstil grundlegend gewandelt hat. Er überlässt die Kreativität nun seinen Teamkollegen und ist zu einem reinen Vollstrecker geworden, der im Strafraum auf Gelegenheiten lauert. Es ist jedoch deutlich geworden, dass er bei der Dynamik, die im modernen Fußball von einem Stürmer gefordert wird, hinter seinen jüngeren Teamkollegen zurückbleibt.

Während des Turniers gelang es Ronaldo, zwei Tore gegen die usbekische Nationalmannschaft zu erzielen, zudem verwandelte er einen Elfmeter im Spiel gegen Kroatien. Dennoch verringerte die Unfähigkeit, sich im offenen Spiel in Eins-gegen-Eins-Situationen durchzusetzen, die Gefährlichkeit des portugiesischen Angriffs erheblich. Im Spiel gegen Spanien im Cotton Bowl in Dallas spielte er 90 Minuten und gab drei Schüsse ab, fand aber keinen Weg an Unai Simon vorbei.

Schmerzhafter Abschied und Zukunftspläne

Nach der 0:1-Niederlage gegen Spanien verließ Cristiano Ronaldo unter Tränen den Platz. Diese Szene erinnerte die Fans an seinen Abschied vom Turnier in Katar vor vier Jahren. Zudem war diese Niederlage die achte Niederlage für Ronaldo in der Geschichte der Weltmeisterschaften, womit er einen unerwünschten Negativrekord mit Mathew Leckie und Son Heung-min teilt.

In einem Interview nach dem Spiel sagte Ronaldo über seine Zukunft: „Ich bin sehr traurig, die Weltmeisterschaft auf diese Weise zu verlassen. Ich habe alles gegeben, ich habe getan, was ich konnte. Ja, das war meine letzte Weltmeisterschaft. Jetzt habe ich Zeit, mich mit meiner Familie zu beraten und über alles nachzudenken. Ich möchte keine voreiligen Entscheidungen treffen, während ich emotional bin.“

Damit endet die Reise eines der größten Spieler der Fußballgeschichte bei Weltmeisterschaften. Obwohl er seinen Namen mit zahlreichen Rekorden verewigt hat, wirft die schwache Statistik seines letzten Turniers einen leichten Schatten auf seine legendäre Karriere. Nun wartet die weltweite Fußballgemeinschaft auf seine endgültige Entscheidung, ob er seine Karriere auf Vereinsebene oder in der Nationalmannschaft fortsetzen wird.