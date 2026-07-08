Lionel Messi stellt im Spiel gegen Ägypten den Rekord von Diego Maradona ein

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft feierte die argentinische Nationalmannschaft einen unglaublichen Sieg über Ägypten. Die amtierenden Weltmeister, die während der Partie mit zwei Toren zurücklagen, gewannen am Ende mit 3:2 und sicherten sich den Einzug ins Viertelfinale. Lionel Messi, der zum Hauptakteur dieses historischen Comebacks wurde, rettete nicht nur sein Team, sondern stellte auch einen 40 Jahre alten Rekord des legendären Diego Maradona ein. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Die Begegnung begann für Argentinien mit einem unerwarteten Szenario. Tore von Yasser Ibrahim und Mostafa Zico brachten die Ägypter in Führung. Laut OptaJoe lag Argentinien bis zur 78. Minute mit zwei Toren zurück. In der Geschichte der Weltmeisterschaften war es zuvor noch keinem Team gelungen, einen Zwei-Tore-Rückstand in einer so späten Phase der regulären Spielzeit noch in einen Sieg zu verwandeln.

Klasse auf Maradona-Niveau

Lionel Messi zeigte während des gesamten Spiels seine besten Qualitäten. Er erzielte nicht nur ein Tor, sondern bewies auch echte Führungsqualitäten auf dem Platz. Statistiken zufolge egalisierte Messi die Leistung von Diego Maradona in einem einzigen Spiel, indem er ein Tor erzielte, mehr als 5 erfolgreiche Dribblings absolvierte und mehr als 5 gefährliche Torchancen aus dem Spiel heraus kreierte. Maradona hatte diese Marke zuletzt bei der Weltmeisterschaft 1986 im Spiel gegen Belgien erreicht.

Obwohl Messi zu Beginn des Spiels einen Elfmeter gegen Torhüter Mostafa Shobeir vergab, brach dies seinen Willen nicht. In der 83. Minute erzielte er den Ausgleichstreffer. Zuvor hatte Cristian Romero den Anschlusstreffer erzielt, und in der Nachspielzeit köpfte Enzo Fernandez den Siegtreffer.

Nah am Ergebnis von Gerd Müller

Derzeit hat Lionel Messi seine Torausbeute bei der Weltmeisterschaft 2026 auf 8 Treffer erhöht. Er nähert sich damit einer weiteren historischen Bestmarke. Eine solche Produktivität in den ersten fünf Spielen des Turniers wurde zuletzt 1970 vom Deutschen Gerd Müller (10 Tore) erreicht. Laut Goal.com hat der 37-jährige Stürmer seinen Spielstil angepasst und agiert hervorragend sowohl als Spielmacher als auch als Mittelstürmer.

Die argentinische Nationalmannschaft hat nach diesem Sieg einen großen psychologischen Vorteil gewonnen. Es ist klar, dass die hohe Form des Kapitäns vor dem Viertelfinale eine ernsthafte Bedrohung für die Gegner darstellt. Bei dem in Nordamerika ausgetragenen Turnier setzt die „Albiceleste“ ihren intensiven Weg zur Titelverteidigung fort.