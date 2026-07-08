Manchester United bereit, 100 Millionen Euro für Aurelien Tchouameni auszugeben

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Manchester United bereit, 100 Millionen Euro für Aurelien Tchouameni auszugeben

Nach den jüngsten Misserfolgen auf dem Transfermarkt hat der englische Verein Manchester United sein Augenmerk auf den Mittelfeldspieler von Real Madrid, Aurelien Tchouameni, gerichtet. Das INEOS-Management, das eine grundlegende Erneuerung des Kaders anstrebt, signalisiert die Bereitschaft, über 100 Millionen Euro für den Starspieler auszugeben. Dies berichtet Goal.com .

Der Verein hatte zuvor über den Transfer von Matheus Fernandes verhandelt, verlor den Spieler jedoch aufgrund von Unstimmigkeiten bei den Boni an Tottenham. Auch das Verpassen von Zielen wie Sandro Tonali und Elliot Anderson zwingt die „Red Devils“ zu entschlosseneren Maßnahmen. Nun möchte das Team seine größte Problemzone, das defensive Mittelfeld, mit einem Weltklasse-Akteur verstärken.

Ein würdiger Nachfolger für Casemiro

Laut dem renommierten Insider Fabrizio Romano wird Aurelien Tchouameni intern bei Manchester United als ideales Profil für die Mannschaft angesehen. Die Vereinsverantwortlichen halten ihn für den geeignetsten Ersatz für den alternden Casemiro. Die hohe Mentalität und die Spielübersicht des Spielers sollen eine wichtige Rolle im System des Interimstrainers Michael Carrick spielen.

Wie The Athletic berichtet, wird der englische Klub sofort ein offizielles Angebot abgeben, sollte die Führung von Real Madrid Verkaufsbereitschaft signalisieren. Es heißt, dass die spanischen Giganten einige wertvolle Spieler verkaufen müssen, um neue Transfers zu finanzieren, was eine günstige Gelegenheit für Manchester United bieten könnte.

Es gibt jedoch einige ernsthafte Hindernisse bei diesem Transfer. Fabrizio Romano betonte auf seinem YouTube-Kanal, dass das Hauptproblem das Gehalt des Spielers sei. Aurelien Tchouameni bezieht derzeit ein sehr hohes Gehalt in Madrid, und die Vertreter von Manchester United haben Kontakt zu seinem Umfeld aufgenommen, um zu erklären, dass die finanziellen Forderungen für einen Wechsel nach England leicht angepasst werden müssen.

Dennoch bleibt die Verstärkung des Mittelfelds im Rahmen des INEOS-Projekts eine Priorität. Sollte eine Einigung mit Aurelien Tchouameni nicht zustande kommen, könnte der Verein auch Alex Scott in Betracht ziehen. Doch gerade der Franzose wird als die Schlüsselfigur angesehen, die den zukünftigen Spielstil der Mannschaft prägen soll.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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