Peter Crouch vergleicht sich mit Salt Bae: Lustiger Moment nach Englands Sieg

Der ehemalige englische Stürmer Peter Crouch kommentierte humorvoll eine Situation, die sich nach einem spannenden WM-Spiel gegen Mexiko ereignete. Er verglich seine emotionale Umarmung mit Kapitän Harry Kane mit den unangemessenen Aktionen des berühmten Kochs Salt Bae während des Turniers 2022. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Im Achtelfinale, das im Estadio Azteca stattfand, gewann England mit 3:2. Nach dem Spiel zeigte Peter Crouch seine unbändige Freude, indem er Harry Kane lange am Spielfeldrand umarmte. Diese Momente verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und sorgten für viel Gesprächsstoff.

Wie Goal.com berichtet, gab Crouch in seinem Podcast auf Prime Video zu, dass ihm die Situation etwas peinlich sei. Er drückte sein Bedauern darüber aus, sich so verhalten zu haben, als wäre er Teil des Teams, und vor tausenden Kameras übermäßig emotional geworden zu sein.

"Der neue Salt Bae" und unerwartete Leidenschaften

"Harry kam zu mir und umarmte mich fest. Wir tanzten, und ich sagte ihm, wie sehr ich ihn liebe. Dann sah ich mich um und bemerkte, dass tausende Fotografen uns ablichteten", erinnert sich Peter Crouch. Er verglich die Situation mit dem Verhalten von Salt Bae (Nusret Gökçe), der sich nach dem Finale der WM 2022 in Katar unerlaubt in die Feierlichkeiten von Lionel Messi und der argentinischen Nationalmannschaft einmischte.

Crouch fügte scherzhaft hinzu: "In diesem Moment wurde mir klar, dass ich der neue Salt Bae geworden war. Ich war kurz davor, mir ein Trikot anzuziehen und so zu tun, als wäre ich Teil der Mannschaft." Der ehemalige Fußballer gab zu, sich wie ein "Full Kit Wanker" gefühlt zu haben (jemand, der sich als Teammitglied ausgibt, obwohl er keines ist).

Dieser Sieg Englands war kein leichtes Unterfangen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel musste nach dem Platzverweis gegen Jarell Quansah lange Zeit in Unterzahl verteidigen. Die Aufregung nach dem Spiel war so groß, dass sogar Anthony Gordon den ehemaligen Stürmer zum gemeinsamen Singen einlud.

"Anthony Gordon wollte mit mir 'Wonderwall' singen. Ich war fast bereit zuzustimmen, aber ich hielt mich zurück. Es war die harte Arbeit der Jungs, und ich wollte nicht wie ein Außenstehender wirken, der versucht, sich an ihrem Erfolg zu beteiligen", sagt Crouch.

Dennoch betonte Peter Crouch, dass er stolz auf die herzliche Umarmung mit Harry Kane sei und dass ihn der Erfolg der Nationalmannschaft tief bewegt habe. Solche Emotionen sind Fußballfans nicht fremd, da jeder Sieg bei großen Turnieren ehemalige und aktuelle Stars vereint.