Microsoft setzt auf eigene Modelle zur Senkung der KI-Kosten

·23·Technologie
Microsoft setzt auf eigene Modelle zur Senkung der KI-Kosten

Angesichts der rasant steigenden Kosten für die Unterstützung und Entwicklung von KI-Technologien haben Tech-Giganten begonnen, Sparmaßnahmen zu ergreifen. Microsoft setzt eine neue Strategie um, um die Abhängigkeit von Software externer Partner wie OpenAI und Anthropic zu verringern. Das Unternehmen konzentriert sich nun verstärkt auf den Einsatz eigener interner KI-Modelle, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Bloomberg hat Microsoft eigene KI-Modelle eingeführt, um einen Teil der Benutzeranfragen in seinen beliebtesten Produkten, Excel und Word, zu verarbeiten. Zuvor wurde intensiv damit geworben, dass die Kernfunktionen des Office 365-Pakets hauptsächlich auf OpenAI-Modellen basieren. Nun strebt der Konzern schrittweise nach Unabhängigkeit.

Unabhängige Modelle und neue Möglichkeiten

Microsoft hat die Modelle externer Partner noch nicht vollständig aufgegeben, aber die Entwicklung eigener KI-Agenten beschleunigt. Auf der Build-Konferenz im letzten Monat stellte das Unternehmen sieben neue KI-Modelle vor, darunter Text-zu-Bild-Generatoren und spezialisierte Assistenz-Agenten für Entwickler.

Diese Veränderungen beschränken sich nicht nur auf Microsoft. Große Konzerne auf dem globalen Technologiemarkt wie Amazon, Uber, Meta und Accenture ergreifen ebenfalls Maßnahmen, um die Ausgaben für KI-Dienste zu kontrollieren und zu senken. Die übermäßig hohen Kosten in diesem Bereich beschäftigen selbst die reichsten Unternehmen.

Neue Markttrends

Die Kosten für KI-Dienste sind im Silicon Valley zu einem so ernsten Problem geworden, dass einige Unternehmen begonnen haben, auf chinesische Modelle als günstigere Lösung zurückzugreifen. Obwohl dies Sicherheitsbedenken aufwirft, überwiegt oft die wirtschaftliche Effizienz.

In einer kurzen Stellungnahme gegenüber TechCrunch lehnten Microsoft-Vertreter es ab, weitere Details zu dieser Strategie zu nennen. Branchenexperten sind jedoch der Meinung, dass der Wechsel zu eigenen Modellen dem Unternehmen nicht nur Kosteneinsparungen ermöglicht, sondern auch die volle Kontrolle über seine Produkte sichert. Dies sorgt langfristig für ein stabileres und unabhängigeres Microsoft-Ökosystem.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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