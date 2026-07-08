Tom Brady beeindruckt von Lionel Messis und Argentiniens Sieg über Ägypten

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Tom Brady beeindruckt von Lionel Messis und Argentiniens Sieg über Ägypten

Die American-Football-Legende Tom Brady lobte den dramatischen Sieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Ägypten. Der NFL-Star gab zu, dass der kämpferische Sieg des Teams um Lionel Messi sogar seine eigenen historischen Erfolge übertreffen könnte. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Im Achtelfinale in Atlanta geriet die argentinische Nationalmannschaft gegen das von Mohamed Salah angeführte Ägypten unerwartet in Bedrängnis. Kurz vor Spielende lagen die Südamerikaner mit 0:2 zurück. Doch ein Comeback, das in der 79. Minute begann, versetzte alle in Staunen.

Nach dem Anschlusstreffer erzielte Lionel Messi den Ausgleich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schoss Enzo Fernandez den Siegtreffer und brachte Argentinien ins Viertelfinale. Dieser Spielverlauf wurde zu einem unvergesslichen Moment für Tom Brady, der das Spiel im Stadion verfolgte.

Historischer Vergleich: 28-3 und ein Fußballwunder

Tom Brady verglich dieses Spiel mit seinem berühmten Ergebnis im Super Bowl LI. Damals lag sein Team, die New England Patriots, gegen die Atlanta Falcons mit 3:28 zurück und gewann am Ende noch mit 34:28. Brady postete in den sozialen Medien: "Ja, dieses Ergebnis könnte sogar 28-3 übertreffen."

Obwohl es große Unterschiede zwischen American Football und dem klassischen Fußball gibt, würdigte Brady die mentale Stärke Argentiniens in den letzten Minuten. Die ägyptische Nationalmannschaft um Mohamed Salah war einer Sensation sehr nahe, doch der Messi-Faktor gab letztlich den Ausschlag.

Lionel Messi erzielte in dieser Partie nicht nur ein Tor, sondern veränderte auch das gesamte Spieltempo seiner Mannschaft. Solche hart erkämpften Siege bei Weltmeisterschafts-Qualifikationsspielen oder großen Turnieren bewiesen einmal mehr, dass die argentinische Nationalmannschaft zu den Favoriten des Turniers gehört.

Dieser Sieg lenkte nicht nur die Aufmerksamkeit der Fans, sondern auch die anderer Sportstars auf das Turnier in Nordamerika. Argentiniens kämpferischer Sieg war ein Warnsignal für die Konkurrenz. Das Team bereitet sich nun auf das Viertelfinale vor, während Messi weiterhin seine Topform unter Beweis stellt.

Lionel MessiArgentinienTom BradyFußballMohamed Salah
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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