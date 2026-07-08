Warum Victor Osimhen nicht für Barcelona spielen kann

Der nigerianische Stürmer Victor Osimhen, der derzeit an den türkischen Klub Galatasaray ausgeliehen ist, steht im Fokus der größten europäischen Vereine. Gerüchte über einen Wechsel zum spanischen Klub Barcelona werden jedoch von Experten in Zweifel gezogen. Obwohl der Stürmer eine hohe Effizienz zeigt, wird betont, dass sein Spielstil nicht zur Philosophie des katalanischen Klubs passt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Osimhen hat in dieser Saison in allen Wettbewerben 22 Tore erzielt und 8 Vorlagen für Galatasaray gegeben, was maßgeblich zum Gewinn der Super Lig beigetragen hat. Seine phänomenalen Ergebnisse haben das Interesse von Giganten wie Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United und Chelsea geweckt. Die Option Barcelona könnte jedoch für den Spieler verschlossen sein.

Mängel in der technischen Fertigkeit

Der ehemalige Fenerbahçe-Stürmer Serdar Dursun erklärte in einem Interview mit Goal.com, warum es für Osimhen schwierig wäre, sich an das System von Barcelona anzupassen. Seiner Meinung nach verfügt der nigerianische Stürmer zwar über einen starken Torinstinkt, aber seine Technik entspricht nicht dem Niveau, das der katalanische Klub fordert.

"Ich glaube nicht, dass Osimhen bei einer Mannschaft auf dem Niveau von Barcelona spielen kann. Er ist ein talentierter Spieler, aber ihm fehlt die reine Technik", betonte Dursun. Barcelona bevorzugt traditionell Spieler, die auf Ballkontrolle und komplexes Passspiel setzen. Osimhen hingegen wird eher als Stürmer gesehen, der auf körperliche Stärke und Schnelligkeit setzt.

Vor dem Hintergrund dieser Analysen verbreiten sich Berichte, dass die Führung von Barcelona ihre Aufmerksamkeit auf andere Kandidaten gerichtet hat. Insbesondere ziehen die Katalanen Julian Alvarez von Manchester City als Alternative zu Osimhen in Betracht. Das vielseitige Spiel des argentinischen Stürmers und seine Anpassungsfähigkeit an den Mannschaftsfußball machen ihn zu einem vorrangigen Ziel für Barcelona.

Da sich die Leihe von Osimhen bei Galatasaray dem Ende zuneigt, bleibt seine Zukunft ungewiss. Sollten Zweifel an seinen technischen Fähigkeiten auch andere Top-Klubs zögern lassen, ist es wahrscheinlich, dass sich der Stürmer für Teams aus der Premier League entscheidet, die besser zu seinem Spielstil passen. Vorerst bleibt Victor Osimhen einer der gefragtesten Stürmer Europas, doch die Türen des Camp Nou könnten für ihn verschlossen bleiben.