WM 2026: Schweiz besiegt Kolumbien im Elfmeterschießen

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WM 2026: Schweiz besiegt Kolumbien im Elfmeterschießen

Im letzten Achtelfinalspiel der WM 2026 konnten die Nationalmannschaften der Schweiz und Kolumbiens in 120 Minuten kein Tor erzielen.

Der Sieger wurde im Elfmeterschießen ermittelt. Die Schweiz setzte sich mit 4:3 durch und trifft im Viertelfinale auf Argentinien.

Keine Tore in 120 Minuten

Die reguläre Spielzeit war hart umkämpft. Obwohl beide Teams gefährliche Situationen kreierten, blieb es beim torlosen Remis.

Auch in der Verlängerung gelang keinem Spieler ein Treffer. Somit musste das Elfmeterschießen über den Einzug ins Viertelfinale entscheiden.

Schweiz gewinnt im Elfmeterschießen

Die Schweizer Spieler zeigten sich im Elfmeterschießen nervenstark.

Am Ende gewannen sie mit 4:3 und zogen ins Viertelfinale der WM 2026 ein. Kolumbien scheidet nach einer ausgeglichenen Partie aus.

Nächster Gegner: Argentinien

Die Schweiz kämpft nun gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien um den Einzug ins Halbfinale.

Argentinien besiegte Ägypten im Achtelfinale mit 3:2. In der nächsten Runde erwartet uns ein spannendes Duell zwischen beiden Mannschaften.

WM 2026. Achtelfinale

Schweiz — Kolumbien 0:0

Elfmeterschießen: 4:3

Schweiz: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Muheim, 71), Zakaria (Widmer, 87), Freuler (Amdouni, 103), Xhaka, Jashari (Sow, 46), Rieder, Embolo (Itten, 87), Ndoye (Vargas, 90+2).

Kolumbien: Vargas, Munoz, Lucumi (Mina, 119), Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez (Quintero, 66), Arias, Lerma (Rios, 82), Diaz, Suarez (S. Hernandez, 82).

Gelbe Karten: Xhaka, 51; Zakaria, 59; Muheim, 105 — Suarez, 60; Sanchez, 95.

Die Schweiz bereitet sich nun auf eine der größten Herausforderungen des Turniers vor: das Spiel gegen Argentinien.

SchweizKolumbienArgentinienFußball-Weltmeisterschaft 2026Ägypten
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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