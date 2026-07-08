21-Jähriger gibt Traum vom Eigenheim auf, um mit seinem Großvater zur Weltmeisterschaft zu reisen

Viele junge Menschen betrachten den Kauf eines Hauses oder das Sparen für die Zukunft als eines ihrer wichtigsten Ziele. Doch der 21-jährige Jacob Allmendinger aus England entschied sich stattdessen für eine unvergessliche Erinnerung. Er investierte seine über Jahre angesparten Ersparnisse für ein Eigenheim in eine Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika, gemeinsam mit seinem 80-jährigen Großvater Jeff.

BBC berichtet, dass Jacob aus North Ferriby, England, seit seinem 16. Lebensjahr etwa 10.000 Pfund, also über 13.000 Dollar, als Anzahlung für ein zukünftiges Haus gespart hatte. Doch als die Weltmeisterschaft näher rückte, beschloss er, das Geld für einen völlig anderen Zweck auszugeben.

Jacob betont, dass es sein Großvater war, der seine Liebe zum Fußball geweckt hat. Seit seiner Kindheit schauen sie gemeinsam Spiele und unterstützen die englische Nationalmannschaft sowie den Verein Hull City. Daher war es einer seiner größten Träume, die Weltmeisterschaft live mit seinem Großvater zu erleben.

Der junge Mann sagt, er bereue seine Entscheidung keineswegs.

„Ich bereue meine Wahl überhaupt nicht. Geld kann man wieder sparen, aber solche Erinnerungen erlebt man nur einmal im Leben“, sagt Jacob.

Bisher haben Großvater und Enkel New York, Philadelphia, Atlanta und Miami besucht und die Atmosphäre der Weltmeisterschaft hautnah miterlebt. Sie teilen die schönsten Momente ihrer Reise in den sozialen Medien und erregen damit große Aufmerksamkeit.

Jacob erzählt, dass Fußball nach dem Tod seiner Großmutter eine noch wichtigere Bedeutung für sie bekommen hat. Diese Reise ist nicht nur ein einfacher Stadionbesuch, sondern wertvolle gemeinsame Zeit und eine lebenslange Familienerinnerung.

Auch der 80-jährige Jeff verhehlte nicht, wie tief ihn die Entscheidung seines Enkels berührt hat.

„Einen Enkel wie Jacob zu haben, ist ein großes Glück für mich. Natürlich sind alle meine Enkel wunderbar, aber das, was er für mich getan hat, werde ich nie vergessen“, sagte er.

Diese Geschichte wird in den sozialen Medien breit diskutiert, und viele unterstützen Jacobs Entscheidung. Die Nutzer sind der Meinung, dass man ein Haus später kaufen kann, aber der Wert solch unvergesslicher Momente mit geliebten Menschen ist nicht mit Geld aufzuwiegen.